Избио пожар у ћелији, 13 повријеђених

ХРТ
03.03.2026
10:41
У Хрватској, у затвору на Билицама у Сплиту плануо је пожар у јуче око 18.30, а повријеђено је 13 особа.
Како преноси ХРТ, повријеђени су се нагутали дима, али нико нема опекотине и није ријеч о тежим озљедама.
"У болницу је довезено осам особа. Медицинска обрада је у току. Према првим информацијама реч је о инхалацијским повредама", рекла је портпарол КБЦ Сплит Кристина Битанга.
Након прве групе од осам настрадалих, помоћ је затражило још пет особа, а незванично се сазнаје да је од укупно 13 повређених наводно шест правосудних полицајаца и седам затвореника.
Пожар су угасили сплитски ватрогасци.
Према незваничним информацијама, пожар је плануо у једној ћелији гдје се запапалио неколико мадраца и гардероба.
