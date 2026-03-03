Logo
Large banner

Избио пожар у ћелији, 13 повријеђених

Извор:

ХРТ

03.03.2026

10:41

Коментари:

0
Избио пожар у ћелији, 13 повријеђених
Фото: Pixabay

У Хрватској, у затвору на Билицама у Сплиту плануо је пожар у јуче око 18.30, а повријеђено је 13 особа.

Како преноси ХРТ, повријеђени су се нагутали дима, али нико нема опекотине и није ријеч о тежим озљедама.

"У болницу је довезено осам особа. Медицинска обрада је у току. Према првим информацијама реч је о инхалацијским повредама", рекла је портпарол КБЦ Сплит Кристина Битанга.

Након прве групе од осам настрадалих, помоћ је затражило још пет особа, а незванично се сазнаје да је од укупно 13 повређених наводно шест правосудних полицајаца и седам затвореника.

Пожар су угасили сплитски ватрогасци.

илу-новац-29112025

Градови и општине

Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

Према незваничним информацијама, пожар је плануо у једној ћелији гдје се запапалио неколико мадраца и гардероба.

Подијели:

Тагови :

пожар

Затвор

Хрватска

Split

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кладионица људи у кладионици

Регион

Ојадила кладионицу за преко 150.000 евра: Све рјешавала у ''два клика''

4 ч

0
''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

Регион

''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

5 ч

0
Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

Регион

Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

5 ч

0
Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Регион

Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

14

35

Битно: Вантјелесна оплодња

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner