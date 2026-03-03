Logo
Орбан: Не подржавамо ништа све док се Зеленски не врати здравом разуму

Извор:

Агенције

03.03.2026

11:51

Коментари:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да је позвао предсједника Европске комисије Урсулу фон дер Лајен да стави на снагу обавезујуће споразуме које је Украјина потписала са ЕУ, прије свега о транзиту нафте кроз нафтовод "Дружба".

+Орбан је у видео-снимку објављеном на "Иксу" подсјетио да је предсједник Украјине Владимир Зеленски јуче одговорио цинично на захтјеве Мађарске и Словачке.

Он је одговорио на констатацију Зеленског да "нико од Орбана и премијера Словачке Роберта Фица није чуо да су веома захвални Украјини".

Предавање Мајкла Флина

Република Српска

Додик: Данас јасније него икада да је Српска деценијама на правој страни историје

"Украјинци желе од Мађара и Словака да буду захвалне, док је у исто вријеме затворио нафтовод којим се Мађарска снабдијева. Каква арогантност! Предсједник Зеленски је рекао и то да нема намјеру да поново отвори нафтовод, упркос томе што је обавезан да то учини у складу са споразумима са ЕУ", истакао је Орбан.

Мађарски премијер саопштио је да је зато данас у писму обавијестио Фон дер Лајенову о тренутној ситуацији.

"Све док се предсједник Зеленски не врати здравом разуму и нормалном понашању, ми нећемо подржати ниједну одлуку која иде у корист Украјине. Тај став је јасно представљен предсједнику Европске комисије", поручио је Орбан.

Виктор Орбан

Украјина

Володимир Зеленски

