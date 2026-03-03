Орбан: Не подржавамо ништа све док се Зеленски не врати здравом разуму

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да је позвао предсједника Европске комисије Урсулу фон дер Лајен да стави на снагу обавезујуће споразуме које је Украјина потписала са ЕУ, прије свега о транзиту нафте кроз нафтовод "Дружба".
+Орбан је у видео-снимку објављеном на "Иксу" подсјетио да је предсједник Украјине Владимир Зеленски јуче одговорио цинично на захтјеве Мађарске и Словачке.
Он је одговорио на констатацију Зеленског да "нико од Орбана и премијера Словачке Роберта Фица није чуо да су веома захвални Украјини".
"Украјинци желе од Мађара и Словака да буду захвалне, док је у исто вријеме затворио нафтовод којим се Мађарска снабдијева. Каква арогантност! Предсједник Зеленски је рекао и то да нема намјеру да поново отвори нафтовод, упркос томе што је обавезан да то учини у складу са споразумима са ЕУ", истакао је Орбан.
Мађарски премијер саопштио је да је зато данас у писму обавијестио Фон дер Лајенову о тренутној ситуацији.
"Све док се предсједник Зеленски не врати здравом разуму и нормалном понашању, ми нећемо подржати ниједну одлуку која иде у корист Украјине. Тај став је јасно представљен предсједнику Европске комисије", поручио је Орбан.
