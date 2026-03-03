Одређен притвор мушкарцу (25) због злостављања дјетета

Извор:
СРНА
03.03.2026
13:07
Коментари:0
Општински суд у Бихаћу одредио је једномјесечни притвор двадесетпетогодишњем мушкарцу чији су иницијали О.Е. због основане сумње да је дјетету ванбрачне партнерке нанио тешке тјелесне повреде и злостављањем нарушио његов психички интегритет.
Притвор је одређен због опасности да ће осумњичени утицати на свједоке и уништити доказе или трагове важне за кривични поступак, као и због опасности да ће поновити кривично дјело, саопштено је из Тужилаштва Унско-саснког кантона.
Тужилаштво је отворило истрагу против О.Е. због постојања основа сумње да је током фебруара у кући у којој живи дјетету нанио повреде које могу угрозити његово опште здравствено стање, те поступао према њему на начин који вријеђа људско достојанство.
