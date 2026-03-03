Logo
Одређен притвор мушкарцу (25) због злостављања дјетета

Извор:

СРНА

03.03.2026

13:07

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Општински суд у Бихаћу одредио је једномјесечни притвор двадесетпетогодишњем мушкарцу чији су иницијали О.Е. због основане сумње да је дјетету ванбрачне партнерке нанио тешке тјелесне повреде и злостављањем нарушио његов психички интегритет.

Притвор је одређен због опасности да ће осумњичени утицати на свједоке и уништити доказе или трагове важне за кривични поступак, као и због опасности да ће поновити кривично дјело, саопштено је из Тужилаштва Унско-саснког кантона.

avion

Регион

Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку

Тужилаштво је отворило истрагу против О.Е. због постојања основа сумње да је током фебруара у кући у којој живи дјетету нанио повреде које могу угрозити његово опште здравствено стање, те поступао према њему на начин који вријеђа људско достојанство.

