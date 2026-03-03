Logo
Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

Извор:

Телеграф

03.03.2026

12:23

Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

Синоћ око 22 сата у београдском насељу Кумодраж одиграла се сцена као из филмова страве и ужаса.

Два крволочна пса расе Кане корсо напала су жену Г. Д. (57) у дворишту породичне куће у Беранској улици, остављајући је да се бори за живот у локви крви!

Мирно београдско вече прекинули су крици који су ледили крв у жилама. Несрећна жена изашла је само да баци смеће, ни не слутећи да ће је у сопственом дворишту напасти звјери којима је вјеровала.

"Хтјели да је растргну!"

Комшије из Беранске улице, видно потресене, описују тренутке ужаса. Кажу да су пси буквално покушавали да раскомадају несрећну жену.

"Чули смо вриску која није звучала људски. Дотрчали смо до капије и видјели хорор - два огромна пса су је кидала, уједали су је свуда по тијелу. Нисмо смјели да уђемо, звјери су биле потпуно ван себе", прича један од очевидаца за ''Телеграф.рс''.

Полиција упала у крваво двориште

Драма је достигла врхунац када су на лице мјеста стигле екипе Хитне помоћи и полиције. Љекари су немоћно стајали испред капије јер су разјарени пси, обливени крвљу, чували свој "плијен" и нису дозвољавали никоме да приђе.

Свјесни да свака секунда одлучује о животу и смрти, полицајци су донијели једину могућу одлуку - извукли су оружје и ушли у двориште. Када су звјери кренуле у напад на службена лица, одјекнули су пуцњи. Пси су усмрћени на лицу мјеста како би се жени указала помоћ.

Љекари се боре за живот

Призор који су лекари затекли био је толико страшан да су и најискуснији окретали главу. Жена је била у критичном стању, са ранама по цијелом тијелу.

Г. Д. је хитно транспортована у Ургентни центар гдје је одмах пребачена у операциону салу.

Пацијенткиња је тренутно смјештена на одјељење интензивне његе и налази се у стању непосредне животне опасности.

Београд је занијемео пред овом трагедијом.

Истрага је у току, а поставља се питање: Шта је натјерало љубимце да се у секунди претворе у крволочне звери?

Београд

napad psa

Пси

