Тијело жене пронађено у кући: Убијена због новца?

Како Курир сазнаје, тијело је пронађено у петак и судећи по ономе што је полиција затекла на лицу мјеста, Ј. К. је била жртва злочина.

Регион Ојадила кладионицу за преко 150.000 евра: Све рјешавала у ''два клика''

- Старија жена је затечена у локви крви, а у кући су пронађени бројни трагови који су однијети на анализу. Наложена је и обдукција тијела како би се утврдило како је тачно несрећна жена преминула, али према првим резултатима, на тијелу су биле видљиве ране нанијете оштрим предметом - каже извор.

Претпоставља се да је мотив злочина пљачка.

Економија Скочиле цијене плина

- Досадашња истрага указује на то да је жена убијена због новца, као и да је највјероватније типована - додаје саговорник Курира.