Тијело жене пронађено у кући: Убијена због новца?

Жена Ј. К. (78) пронађена је мртва у својој кући у Сенти, а сумња се да је она убијена!
Како Курир сазнаје, тијело је пронађено у петак и судећи по ономе што је полиција затекла на лицу мјеста, Ј. К. је била жртва злочина.
- Старија жена је затечена у локви крви, а у кући су пронађени бројни трагови који су однијети на анализу. Наложена је и обдукција тијела како би се утврдило како је тачно несрећна жена преминула, али према првим резултатима, на тијелу су биле видљиве ране нанијете оштрим предметом - каже извор.
Претпоставља се да је мотив злочина пљачка.
- Досадашња истрага указује на то да је жена убијена због новца, као и да је највјероватније типована - додаје саговорник Курира.
