Тијело жене пронађено у кући: Убијена због новца?

Извор:

Курир

03.03.2026

10:11

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Жена Ј. К. (78) пронађена је мртва у својој кући у Сенти, а сумња се да је она убијена!

Како Курир сазнаје, тијело је пронађено у петак и судећи по ономе што је полиција затекла на лицу мјеста, Ј. К. је била жртва злочина.

- Старија жена је затечена у локви крви, а у кући су пронађени бројни трагови који су однијети на анализу. Наложена је и обдукција тијела како би се утврдило како је тачно несрећна жена преминула, али према првим резултатима, на тијелу су биле видљиве ране нанијете оштрим предметом - каже извор.

Претпоставља се да је мотив злочина пљачка.

- Досадашња истрага указује на то да је жена убијена због новца, као и да је највјероватније типована - додаје саговорник Курира.

