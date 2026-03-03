Logo
Човјек скочио са највећег небодера у Хрватској, па ''слетио'' на Смарта

03.03.2026

11:35

Коментари:

0
Небодер зграда
Фото: Pexels

Човјек је у Сплиту скочио с небодера, највишег у Хрватској, познат као Далматинска Кула, а на леђима је имао падобран.

Потом је слетио је на аутомобил марке Смарт.

Ротација полиција

Регион

Мајка и кћерка (6) скочиле са зграде: Жена пријављивала насиље од стране мужа?

Скакач је прошао без већих посљедица, аутомобил је улупљен.

Како неслужбено Слободна Далмација сазнаје у ‘акцији‘ су учествовале млађе особе. Лако је могуће да је ријеч о ТикТок изазову. Чекају се резултати службене истраге.

Split

Хрватска

padobran

