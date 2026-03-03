Хитно оперисана супруга Емануела Макрона

Аутор:АТВ
03.03.2026
11:12
Иако се очекивало да ће Брижит Макрон заблистати на престижној модној ревији у Паризу, прва дама Француске у посљедњем тренутку није присуствовала, али је окупљене ипак изненадила неочекиваним виртуелним појављивањем.
На модној ревији бренда Интерде, одржаној у паришком Хотел Марои, мода и умјетност спојиле су се у елегантној вечери којој су присуствовала бројна позната имена. Уз ревију је организована и умјетничка изложба, на којој је своје радове представила Лоренс Озијер, кћерка француске прве даме Брижит Макрон.
Очекивало се да ће Брижит Макрон догађају присуствовати у друштву своје двије кћерке, Лоренс и Типен Озијер, али је на самом почетку вечери постало јасно да се то ипак неће догодити.
Лоренс се обратила окупљенима како би објаснила мајчину одсуство.
""Не смије да се креће. Овај викенд је имала хитну операцију мрежњаче. Не може да путује", поручила је најстарија кћерка прве даме, преноси "Парис Меч".
Брижит се накратко појавила путем видео позива са телефона своје кћерке. Носећи сунчане наочаре, јавила се из Јелисејске палате и обратила се присутнима.
"Објасни им", рекла је Лоренс, након чега је сама испричала кратку причу о историји мјеста одржавања догађаја и замолила кћерку да на енглески преведе разлог мајчиног одсуства.
Упркос здравственим потешкоћама, прва дама је барем виртуелно подржала кћерку на важној вечери, а њено кратко јављање изазвало је аплауз и одушевљење окупљених.
