Logo
Large banner

Хитно оперисана супруга Емануела Макрона

Аутор:

АТВ

03.03.2026

11:12

Коментари:

0
Емануел и Брижит Макрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Иако се очекивало да ће Брижит Макрон заблистати на престижној модној ревији у Паризу, прва дама Француске у посљедњем тренутку није присуствовала, али је окупљене ипак изненадила неочекиваним виртуелним појављивањем.

На модној ревији бренда Интерде, одржаној у паришком Хотел Марои, мода и умјетност спојиле су се у елегантној вечери којој су присуствовала бројна позната имена. Уз ревију је организована и умјетничка изложба, на којој је своје радове представила Лоренс Озијер, кћерка француске прве даме Брижит Макрон.

milos bikovic

Србија

Вељко Беливук на суђењу споменуо Милоша Биковића и његов филм

Очекивало се да ће Брижит Макрон догађају присуствовати у друштву своје двије кћерке, Лоренс и Типен Озијер, али је на самом почетку вечери постало јасно да се то ипак неће догодити.

Лоренс се обратила окупљенима како би објаснила мајчину одсуство.

""Не смије да се креће. Овај викенд је имала хитну операцију мрежњаче. Не може да путује", поручила је најстарија кћерка прве даме, преноси "Парис Меч".

Видео укључење

Брижит се накратко појавила путем видео позива са телефона своје кћерке. Носећи сунчане наочаре, јавила се из Јелисејске палате и обратила се присутнима.

Иран-напад-Израел

Свијет

Познато шта је Израел данас гађао у Бејруту

"Објасни им", рекла је Лоренс, након чега је сама испричала кратку причу о историји мјеста одржавања догађаја и замолила кћерку да на енглески преведе разлог мајчиног одсуства.

Упркос здравственим потешкоћама, прва дама је барем виртуелно подржала кћерку на важној вечери, а њено кратко јављање изазвало је аплауз и одушевљење окупљених.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Brižit Makron

Операција

Емануел Макрон

Француска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Напад Израела на Иран

Свијет

Познато шта је Израел данас гађао у Бејруту

3 ч

0
Бил и Хилари Клинтон

Свијет

Објављени снимци саслушања Била и Хилари Клинтон о везама с Епстином

3 ч

0
Кипар

Свијет

Кипар издао хитно упозорење грађанима: Ако крене...

3 ч

0
Кипар

Свијет

Француска шаље ратни брод на Кипар?

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

14

35

Битно: Вантјелесна оплодња

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner