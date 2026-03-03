Logo
Француска шаље ратни брод на Кипар?

Телеграф

03.03.2026

10:21

Кипар
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Кипарски званичници кажу да ће Француска послати ратни брод на Кипар како би помогла у јачању одбране земље од дронова након што је дрон погодио британску војну базу Акротири на Кипру.

Француска ће такође послати додатне копнене, противдроновне и противракетне системе у земљу, потврдили су званичници у уторак.

Америчка амбасада у пламену

Свијет

Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''

Њемачка је такође позитивно одговорила на захтјев за слање ратног брода, према ријечима три званичника који су говорили под условом анонимности јер им није било дозвољено да јавно износе детаље.

Опрема ће стићи на Кипар што је прије могуће, рекли су.

Француска војска није одмах одговорила на захтјев за информацијама од стране АП.

Новац

Економија

Скочиле цијене плина

Подстимо, Грчка је јуче послала четири борбена авиона Ф-16 на Кипар, док су две њене најсавременије фрегате на путу.

