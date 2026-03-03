Француска шаље ратни брод на Кипар?

Извор:
Кипарски званичници кажу да ће Француска послати ратни брод на Кипар како би помогла у јачању одбране земље од дронова након што је дрон погодио британску војну базу Акротири на Кипру.
Француска ће такође послати додатне копнене, противдроновне и противракетне системе у земљу, потврдили су званичници у уторак.
Њемачка је такође позитивно одговорила на захтјев за слање ратног брода, према ријечима три званичника који су говорили под условом анонимности јер им није било дозвољено да јавно износе детаље.
Опрема ће стићи на Кипар што је прије могуће, рекли су.
Француска војска није одмах одговорила на захтјев за информацијама од стране АП.
Подстимо, Грчка је јуче послала четири борбена авиона Ф-16 на Кипар, док су две њене најсавременије фрегате на путу.
