Нетанјаху: Рат неће трајати годинама

Извор:

Агенције

03.03.2026

08:48

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да очекује да рат против Ирана неће трајати годинама, као други сукоби у региону.

"Рекао сам да то може бити брзо и одлучујуће. Можда ће потрајати неко вријеме, али неће трајати годинама. То није бесконачни рат", рекао је Нетанјаху за телевизију "Фокс њуз".

Венс-САД- 25092025

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Предсједник САД Доналд Трамп у почетку је пројектовао да ће рат трајати четири до пет седмица, али је проширењем ратних дејстава Израела на мете Хезболаха у Либану и иранским ударима на државе Персијског залива у којима се налазе америчке базе, навео да то није реалан рок.

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел Иран

Иран

Израел

