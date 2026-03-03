Нетанјаху: Рат неће трајати годинама

Извор:
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да очекује да рат против Ирана неће трајати годинама, као други сукоби у региону.
"Рекао сам да то може бити брзо и одлучујуће. Можда ће потрајати неко вријеме, али неће трајати годинама. То није бесконачни рат", рекао је Нетанјаху за телевизију "Фокс њуз".
Предсједник САД Доналд Трамп у почетку је пројектовао да ће рат трајати четири до пет седмица, али је проширењем ратних дејстава Израела на мете Хезболаха у Либану и иранским ударима на државе Персијског залива у којима се налазе америчке базе, навео да то није реалан рок.
