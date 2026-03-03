Logo
Упуцао сам себе из пушке, превезен на УКЦ

Аутор:

Стеван Лулић

03.03.2026

09:46

Коментари:

1
Упуцао сам себе из пушке, превезен на УКЦ

Ј.С. из Рибника упуцао је себе из ловачке пушке у понедјељак, 2. марта, испред породичне куће у мјесту Доње Заблеће, потврђено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

До саморањавања је дошло случајно око 18 сати, а повријеђени је одмах превезен у болницу.

Хроника

Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

"Повријеђеном лицу указана је љекарска помоћ у Дому здравља Доктор Драган Војводић у Рибнику, након чега је на даље лијечење упућено у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањалуци", речено је у полицији.

Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука на лицу мјеста догађаја извршен је увиђај од стране полицијских службеника Полицијске станице Рибник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

samoranjavanje

Ribnik

