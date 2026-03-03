У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Ово су увећани износи

Раније је Управни одбор Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, на темељу званичних података које је објавио Федерални завод за статистику, донио Одлуку о коначном износу првог овогодишњег усклађивања пензија.

Пензије се усклађују за 11,26 % с примјеном од 1. јануара ове године. Одлуком о коначном износу усклађивања пензија замјењује се раније донесена Одлука о аконтацијском усклађивању којом су пензије увећане за 11,2 %.

Разлика између износа пензије по аконтацијском и коначном усклађивању, биће исплаћена уз пензију за фебруар. На наведену Одлуку сагласност је Закључком дала Влада ФБиХ.

"Одлука о коначном усклађивању пензија донесена је на темељу податка о расту просјечне бруто плате у 2025. години (16,3 %) те пораста индекса потрошачких цијена (3,7 %) те примјеном формуле из чланка 79. Закона о МИО у омјеру 60:40 у корист повољнијег фактора долазимо до износа 9,78 % просјечне плате и 1,48 % индекса потрошачких цијена што збирно даје износ од 11,26 % коначног усклађивања пензија за прво полугодиште 2026. године", појаснили су из Завода.

Који су износи

На темељу наведеног за кориснике који су право остварили до 1. јануара 2026., најнижа пензија умјесто 599,28 КМ износи 666,76 КМ, загарантована пензија умјесто 715,21 КМ износи 795,74 КМ, док највиша пензија умјесто 2.996,40 КМ износи 3.333,79 КМ.

Основица за израчун најниже пензије из члана 81. става 2. Закона о измјенама и допуни Закона о МИО, за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026, а коју чини усклађени износ просјечне пензије из децембра 2025. износи 724,36 КМ (651,05 КМ просјечна пензија из 12/25 увећана за 11,26 %).

На темељу овога:

а) за мање од 20 година пензијског стажа не може бити нижа од 60 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,6 = 434,62 КМ)

б) за 20 година пензијског стажа и више, а мање од 25 година не може бити нижа од 65 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,65 = 470,83 КМ)

ц) за 25 година пензијског стажа и више, а мање од 30 година не може бити нижа од 70 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,7 = 507,05, КМ)

д) за 30 година пензијског стажа и више, а мање од 35 година не може бити нижа од 75 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,75 = 543,27 КМ)

е) за 35 година пензијског стажа и више, а мање од 40 година не може бити нижа од 85 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,85 = 615,71 КМ)

ф) за 40 година пензијског стажа и више не може бити нижа од 95 %

(651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,95 = 688,14 КМ)

Износ загарантоване пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. на темељу 40 или више година стажа осигурања, утврђен је у износу од 842,44 КМ.

Породична и инвалидска пензија

Породична пензија иза осигураника те инвалидска пензија, за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. не може бити нижа од 90 % просјечне пензије из децембра 2025. године усклађене у години остваривања права, износи 651,92 КМ.

Из Завода наглашавају како су приказани само најнижи износи пензија, који се осигуравају корисницима којима пензија у обрачуну, по стажу и платама не прелази исказане износе, јер се према Закону о ПИО висина пензије обрачунава на темељу оствареног стажа и висине плата и може износити знатно више у свакој од наведених категорија.

Најнижа пензија корисника који право остварују према посебним прописима, измјенама наведених закона утврђена је у износу од 666,76 КМ.

Пензију за фебруар примиће укупно 465.965 корисника, а потребан средства за исплату износе око 348,5 милиона марака.