Ојадила кладионицу за преко 150.000 евра: Све рјешавала у ''два клика''

Телеграф
03.03.2026
10:00
Коментари:0
Црногорска полиција ухапсила је дјевојку због сумње да је једну кладионицу ошетила за велики износ новца.
Како је саопштено, полицијски службеници Регионалног центра безбједности "Југ", Одјељења безбједности Херцег Нови, у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, поднијели су кривичну пријаву против Ј.Р. (24) због сумње да је починила кривично дјело злоупотребе положаја у привредном пословању на штету привредног субјекта у којем је била запослена.
"Сумња се да је Ј.Р. починила кривично дјело које јој се ставља на терет на начин што је, као оператер у пословној јединици спортске кладионице у Херцег Новом, злоупотријебила свој положај и извршила више десетина електронских уплата новца на кориснички рачун лица из Херцег Новог у укупном износу од 167.339 евра, за које уплате Ј.Р. није примила новац. Дакле, исплатом новца који заправо није примила, нанијела је штету привредном субјекту у којем је била запослена, у наведеном износу", наводе из полиције.
"Она је, свакодневно, у периоду од 1. до 19. новембра 2025. године, без знања и одобрења својих претпостављених, злоупотребом положаја у вези са могућношћу исплате новца играчима који имају корисничке налоге регистроване код овог привредног субјекта, вршила више електронских уплата новца на кориснички рачун једног лица у горе наведеном укупном износу и тиме нанијела штету привредном субјекту у којем је била запослена", додаје се.
