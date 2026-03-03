Logo
Large banner

Ојадила кладионицу за преко 150.000 евра: Све рјешавала у ''два клика''

Извор:

Телеграф

03.03.2026

10:00

Коментари:

0
Кладионица људи у кладионици
Фото: Pexels

Црногорска полиција ухапсила је дјевојку због сумње да је једну кладионицу ошетила за велики износ новца.

Како је саопштено, полицијски службеници Регионалног центра безбједности "Југ", Одјељења безбједности Херцег Нови, у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, поднијели су кривичну пријаву против Ј.Р. (24) због сумње да је починила кривично дјело злоупотребе положаја у привредном пословању на штету привредног субјекта у којем је била запослена.

Америчка амбасада у пламену

Свијет

Гори америчка амбасада: ''Слиједи одмазда''

"Сумња се да је Ј.Р. починила кривично дјело које јој се ставља на терет на начин што је, као оператер у пословној јединици спортске кладионице у Херцег Новом, злоупотријебила свој положај и извршила више десетина електронских уплата новца на кориснички рачун лица из Херцег Новог у укупном износу од 167.339 евра, за које уплате Ј.Р. није примила новац. Дакле, исплатом новца који заправо није примила, нанијела је штету привредном субјекту у којем је била запослена, у наведеном износу", наводе из полиције.

"Она је, свакодневно, у периоду од 1. до 19. новембра 2025. године, без знања и одобрења својих претпостављених, злоупотребом положаја у вези са могућношћу исплате новца играчима који имају корисничке налоге регистроване код овог привредног субјекта, вршила више електронских уплата новца на кориснички рачун једног лица у горе наведеном укупном износу и тиме нанијела штету привредном субјекту у којем је била запослена", додаје се.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

kladionica

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта се дешава са тијелом ако немате односе дужи период?

Љубав и секс

Шта се дешава са тијелом ако немате односе дужи период?

40 мин

0
Упуцао сам себе из пушке, превезен на УКЦ

Хроника

Упуцао сам себе из пушке, превезен на УКЦ

44 мин

1
Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Хроника

Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

48 мин

0
Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

Економија

Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

53 мин

0

Више из рубрике

''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

Регион

''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

1 ч

0
Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

Регион

Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

1 ч

0
Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Регион

Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

1 ч

0
Земљотрес у Хрватској

Регион

Земљотрес у Хрватској

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner