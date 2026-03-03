Logo
Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Телеграф

03.03.2026

08:57

Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

У Црној Гори ухапшен је просвјетни радник због сумње да је сексуално узнемиравао ученике.

Како се наводи у полицијском саопштењу, службеници Регионалног центра безбједности "Сјевер", Одјељења безбједности Бијело Поље, у сарадњи са надлежним Основним државним тужилаштвом у Бијелом Пољу, лоцирали су и лишили слободе лице осумњичено за кривично дјело полног узнемиравања.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Иран

"Наиме, сумња се да је наведено кривично дјело починио просвјетни радник М.Ч. из Колашина на штету малољетног лица тако што је током наставе у образовној установи непримјерено додиривао повријеђено лице", наводи се у саопштењу УП.

М.Ч. ће у законски прописаном року, уз кривичну пријаву, бити приведен поступајућем тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу на даљу надлежност.

Црна Гора

prosvjetni radnici

seksualno uznemiravanje

