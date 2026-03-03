Logo
Large banner

Флин одговорио на Додиково питање: Ислам није религија, већ политичка филозофија

03.03.2026

11:16

Коментари:

14
Предавање Мајкла Флина
Фото: АТВ

Одговарајући на питање лидера СНСД-а Милорада Додика о исламизацији Европе, амерички генерал и бивши савјетник за националну безбједност САД- Мајкл Флин истакао је да се слика Европе мијења.

Флин је додао да када је ријеч о исламизацији, питање је да ли такву судбину чека цијели свијет, а не само Европу.

Мајкл Флин

Република Српска

Флин: Правосуђе у служби политике, то су осјетили и Трамп и Додик

"Имао сам пуно разговора са најозлоглашенијим терористима, водили смо разговор лицем у лице са образованим муслиманима који су били радикализовани у својој вјери. Слика ЕУ се мијења. 10 највећих градова у Великој Британији имају данас муслиманске градоначелнике, Њујорк има муслиманског градоначелника. То нас враћа да се грађани укључе у изборни процес. Ислам није религија, већ политичка филозофија, поготово у Америци. Судбина ће бити онаква каквом је ми учинимо", рекао је Флин.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Мајкл Флин

Бањалука

Коментари (14)
Large banner

Више из рубрике

Мајкл Флин

Република Српска

Флин: Правосуђе у служби политике, то су осјетили и Трамп и Додик

3 ч

1
Игор Додик са Мајклом Флином о јачању односа Српске и САД

Република Српска

Игор Додик са Мајклом Флином о јачању односа Српске и САД

16 ч

9
Близак сарадник Доналда Трампа стигао у Бањалуку

Република Српска

Близак сарадник Доналда Трампа стигао у Бањалуку

16 ч

0
Кокошке

Република Српска

Због птичијег грипа алармантно стање у Српској

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

14

35

Битно: Вантјелесна оплодња

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner