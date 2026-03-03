Флин одговорио на Додиково питање: Ислам није религија, већ политичка филозофија

03.03.2026
Одговарајући на питање лидера СНСД-а Милорада Додика о исламизацији Европе, амерички генерал и бивши савјетник за националну безбједност САД- Мајкл Флин истакао је да се слика Европе мијења.
Флин је додао да када је ријеч о исламизацији, питање је да ли такву судбину чека цијели свијет, а не само Европу.
Флин: Правосуђе у служби политике, то су осјетили и Трамп и Додик
"Имао сам пуно разговора са најозлоглашенијим терористима, водили смо разговор лицем у лице са образованим муслиманима који су били радикализовани у својој вјери. Слика ЕУ се мијења. 10 највећих градова у Великој Британији имају данас муслиманске градоначелнике, Њујорк има муслиманског градоначелника. То нас враћа да се грађани укључе у изборни процес. Ислам није религија, већ политичка филозофија, поготово у Америци. Судбина ће бити онаква каквом је ми учинимо", рекао је Флин.
