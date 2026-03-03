Флин: Правосуђе у служби политике, то су осјетили и Трамп и Додик

Аутор:АТВ
03.03.2026
10:39
Коментари:1
Амерички генерал Мајкл Флин истакао је, током предавања у Бањалуци, да се судска власт користи у политичке сврхе ради остваривања одређених циљеве, указавши да је то био случај у САД са америчким предсједником Доналдом Трампом, али у БиХ са Судом БиХ и тадашњим предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
"Као и предсједник Додик, и ја сам у својој Влади осјетио злоупотребу права у политичке сврхе. То је ситуација гдје вас систем власти напада и прогони. То је био случај и са предсједником Трампом", рекао је Флин који је бивши амерички савјетник за националну безбједност током предавања којем присуствују званичници Републике Српске.
Градови и општине
Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ
Он каже да је важно што је у овом тешком и изазовном тренутку амерички народ поново бирао Трампа за предсједника, с обзиром на све опасности на глобалној сцени и пријетње радикалног ислама.
"Имам заиста велика знања јер сам 25 година радио на истоку, Азији и Африци. Радио сам на борби против радикалног ислама. Написао сам осам књига. Прва се зове `Поља борбе`. То је најпродаванија књига. То је израз из `Илијаде`. Радикални исламисти имају доста сарадника у САД. То су непријатељи са којима се суочавамо и носимо се са тим. То је опасна појава", навео је Флин, преноси "Срна".
Он каже да је потребно познавати историју и геополитички контекст да би се адекватно одговорило на пријетње радикалних исламиста, указавши да су управо догађаји из овог региона имали посљедице на свјетске процесе.
"Постоје елементи које је обучила Иранска републиканска гарда. Ми увијек чујемо име Сулејмани, који је био опасан у Ираку. Иранци су убили 605 америчких војника", истакао је Флин.
Он је указао да је Сулејмани ликвидиран за вријеме првог мандата Доналда Трампа јер су такве структуре биле огромна пријетња.
Фудбал
Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију
"Ја сам нападан због тих ријечи на много начина", рекао је Флин.
Предавању у сједишту Владе Републике Српске присуствује премијер Саво Минић, министри и посланици, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, представници институција на ниову БиХ, локалних заједница и других институција.
Генерал пуковник Мајкл Т. Флин је предсједавајући Голд института за интернационалну стратегију, стручњак за дипломатију, државну управу, спољну политику, формулацију стратегије, одбрану, обавјештајну дјелатност и друге области националне и међународне безбједности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
16 ч9
Република Српска
16 ч0
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч12
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму