Близак сарадник Доналда Трампа стигао у Бањалуку

Извор:

АТВ

02.03.2026

21:52

Коментари:

0
Близак сарадник Доналда Трампа стигао у Бањалуку

Близак сарадњник америчког предсједника Доналда Трампа, Мајкл Флин, стигао је у Бањалуку гдје се састао са организационим секретаром СНСД-а Игором Додиком.

Недавно је Флин у САД-у угостио и предсједника СНСД-а Милорада Додика са којим је разговарао о јачању односа САД и Републике Српске.

Ко је Мајкл Флин?

Генерал Мајк Флин једна од значајнијих личност у америчкој војној и политичкој историји, који је служио дуже од три деценије у војсци Сједињених Држава, првенствено у војној обавештајној служби.

Рођен 1958. у Роуд Ајленду, Флин је током своје војне каријере обављао разне руководеће улоге, укључујући значајне положаје током ратова у Авганистану и Ираку, а био је и директор Одбрамбене обавјештајне агенције (DIA) од 2012. до 2014. године. Постао је савјетник за националну безбједност предсједника Доналда Трампа у јануару 2017.

Мајкл Флин

Свијет

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Флинова политичка каријера се убрзала након војне службе, када је постао гласни критичар политике администрације Барака Обаме и почео гласно да подржава Доналда Трампа током председничке кампање 2016. године.

Флин је остао утицајна личност у Америци, посебно у хришћанским круговима, ангажујући се за права хришћана широм свијета.

Залагао се и за ближу сарадњу Америке и Русије у борби против тероризма, због чега се нашао на мети бројних оптужби.

Иако је напустио функцију Трамповог савјетника, остао је предсједников човјек од повјерења који је често говорио да је "Флин неправедно третиран".

Мајкл Флин

Бањалука

Коментари (0)
