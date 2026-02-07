Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

07.02.2026
Била је част угостити Милорада Додика заједно са члановима Конгреса и пословним лидерима и имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Републике Српска, рекао је пензионисани генерал Мајкл Флин.
- Додик је нагласио своју посвећеност ближим везама са Сједињеним Америчким Државама и изразио оптимизам за будућност под новим вођством - подсјетио не Флин у објави на Иксу.
It was an honor to host President @MiloradDodik of Republika Srpska on February 4th alongside members of Congress and business leaders for a meaningful discussion on strengthening U.S.–Srpska relations. President Dodik emphasized his commitment to closer ties with the United…— General Mike Flynn (@GenFlynn) February 7, 2026
Истакао је да су јаки односи, национални суверенитет и поштена сарадња кључни за трајни мир и просперитет.
