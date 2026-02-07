Logo
Large banner

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

07.02.2026

08:50

Коментари:

0
Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске
Фото: X/

Била је част угостити Милорада Додика заједно са члановима Конгреса и пословним лидерима и имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Републике Српска, рекао је пензионисани генерал Мајкл Флин.

- Додик је нагласио своју посвећеност ближим везама са Сједињеним Америчким Државама и изразио оптимизам за будућност под новим вођством - подсјетио не Флин у објави на Иксу.

Истакао је да су јаки односи, национални суверенитет и поштена сарадња кључни за трајни мир и просперитет.

Подијели:

Тагови:

Мајкл Флин

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Почела предизборна тишина

Република Српска

Почела предизборна тишина

2 ч

0
Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Република Српска

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

12 ч

0
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Република Српска

Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

13 ч

1
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Хвала Каролини Левит на срдачном пријему и дивном разговору

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

02

Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

10

50

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

10

45

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

10

30

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

10

20

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner