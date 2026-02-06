Logo
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Извор:

АТВ

06.02.2026

21:46

Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас
Фото: X / MiloradDodik

Посјета Сједињеним Америчким Државама била је успјешна и садржајна, са низом важних сусрета на мјестима гдје се доносе кључне свјетске одлуке, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Република Српска је својим ставом, досљедношћу и политиком стабилности заслужила да се њен глас чује на најутицајнијим адресама свијета. Настављамо да градимо позицију Српске као поузданог партнера и фактора мира у новој глобалној реалности - поручио је Додик.

Милорад Додик

Америка

