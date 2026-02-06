Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Извор:
АТВ
06.02.2026
21:46
Посјета Сједињеним Америчким Државама била је успјешна и садржајна, са низом важних сусрета на мјестима гдје се доносе кључне свјетске одлуке, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Република Српска је својим ставом, досљедношћу и политиком стабилности заслужила да се њен глас чује на најутицајнијим адресама свијета. Настављамо да градимо позицију Српске као поузданог партнера и фактора мира у новој глобалној реалности - поручио је Додик.
Посјета Сједињеним Америчким Државама била је успјешна и садржајна, са низом важних сусрета на мјестима гдје се доносе кључне свјетске одлуке. @WhiteHouse — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 6, 2026
Република Српска је својим ставом, досљедношћу и политиком стабилности заслужила да се њен глас чује на најутицајнијим… pic.twitter.com/lpwyTRkKcF
