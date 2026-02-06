Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Извор:
АТВ
06.02.2026
16:51
Лидер СНСД-а Милорад Додик састао се данас са Бајроном Доналдсом, кандидатом Доналда Трампа за гувернера Флориде, те подијелили разумијевање да се и глас Републике Српске данас чује на мјестима гдје се одлучује о глобалним токовима.
"Сјајан саговорник и снажан глас нове генерације републиканских лидера, разговор са Бајроном Доналдсом, био је отворен, садржајан и усмјерен ка темама које обликују будућност слободног свијета", навео је Додик.
Као кандидат предсједника Трампа за гувернера Флориде, Додик каже да Доналдс представља политику одговорности, економског раста и одбране традиционалних вриједности, односно правац у којем се креће и нова америчка администрација.
"Разумијевање које смо подијелили потврђује да се и глас Републике Српске данас чује на мјестима гдје се одлучује о глобалним токовима", написао је Додик на Иксу.
Сјајан саговорник и снажан глас нове генерације републиканских лидера - разговор са Бајроном Доналдсом @RepDonaldsPress био је отворен, садржајан и усмјерен ка темама које обликују будућност слободног свијета.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 6, 2026
Као кандидат предсједника Трампа @realDonaldTrump за гувернера… pic.twitter.com/FUA5NkyPuq
Делегација Републике Српске, у којој су, поред Додика, и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, присуствовала је јуче Молитвеном доручку у Вашингтону и том приликом имала бројне значајне сусрете.
