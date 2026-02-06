Logo
Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Извор:

АТВ

06.02.2026

16:51

Коментари:

0
Фото: X / MiloradDodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик састао се данас са Бајроном Доналдсом, кандидатом Доналда Трампа за гувернера Флориде, те подијелили разумијевање да се и глас Републике Српске данас чује на мјестима гдје се одлучује о глобалним токовима.

"Сјајан саговорник и снажан глас нове генерације републиканских лидера, разговор са Бајроном Доналдсом, био је отворен, садржајан и усмјерен ка темама које обликују будућност слободног свијета", навео је Додик.

Као кандидат предсједника Трампа за гувернера Флориде, Додик каже да Доналдс представља политику одговорности, економског раста и одбране традиционалних вриједности, односно правац у којем се креће и нова америчка администрација.

"Разумијевање које смо подијелили потврђује да се и глас Републике Српске данас чује на мјестима гдје се одлучује о глобалним токовима", написао је Додик на Иксу.

Делегација Републике Српске, у којој су, поред Додика, и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, присуствовала је јуче Молитвеном доручку у Вашингтону и том приликом имала бројне значајне сусрете.

Таг:

Милорад Додик

