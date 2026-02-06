Logo
Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

СРНА

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца
Фото: Танјуг/АП

Велика Британија настоји да ослаби Русију користећи украјински народ и гура Украјину да настави борбене операције, изјавио је руски амбасадор у Лондону Андреј Келин.

Келин је за телевизију "Русија 24" рекао да спољна политика Велике Британије остаје иста као и раније, уз одбацивање директног дијалога са Русијом под изговором да Москва наводно не жели мир у Украјини.

Директор руске Спољне обавјештајне службе /СВР/ Сергеј Наришкин рекао је раније да се од Велике Британије и главних земаља ЕУ очекује да искористе све расположиве полуге против Русије, од свеобухватних мјера економске принуде до терористичких напада.

Наришкин је истакао да након напада на "Сјеверни ток" британска обавјештајна служба тестира границе дозвољеног против ЕУ, припремајући саботаже у Балтичком и Црном мору.

Украјина

Руска војна операција 2026

