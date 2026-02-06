Logo
Британски посланик тврди да је парламент преплављен мишевима и пацовима

06.02.2026

Британски посланик тврди да је парламент преплављен мишевима и пацовима
Фото: Pexels/Ольга А

Посланик британског парламента Рупа Хак рекла је да је парламент преплављен пацовима и мишевима, након што је на друштвеним мрежама објавила снимак на коме се види како глодар трчи кроз једну од просторија тог здања.

Хак је рекла да ово није први пут да је примијећен неки глодар у парламенту, преноси британски Стандард.

"Нажалост, Парламент је преплављен пацовима и мишевима. Наш тим је јуче видио глодара како трчкара по поду, као и по другим канцеларијама посланика у нашој згради", навела је она у објави на друштвеним мрежама.

На снимку се види пацов како трчи уз зид просторије у којој је интервју давала лидерка британских конзервативаца Кеми Баденок.

Станивуковић Радојичић британци

Република Српска

Са Британцима о "државној имовини": Да ли је ПСС нешто "обећао"?

Инцидент се догодио док је она говорила о документима осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина, очигледно несвјесна шта се дешава иза њених леђа, наводи Стандард.

Портпарол британског парламента је рекао да је парламентарно имање безбједно мјесто за рад, гдје су на снази строги хигијенски процеси.

"Посвећени смо одржавању хуманог и етичког програма сузбијања штеточина, усмјереног на превентивне мјере и употребу различитих метода сузбијања", закључио је портпарол парламента.

Истовремено, очекује се да ускоро почне велика рестаурација британског парламента, која би требало да траје више од 60 година и да кошта 40 милиона фунти, што је око 46 милиона евра.

