06.02.2026
13:30
Становник руског града Јекатеринбурга освојио је 10 милиона рубаља на лутрији тако што је на тикет уписао датум свог вјенчања, саопштила је прес служба Националне лутрије, бренда свих државних лутрија које организује руско Министарство финансија.
"Александар из Јекатеринбурга освојио је 10 милиона рубаља на лутрији захваљујући једном случајном тикету.
Добитак се догодио само неколико дана прије годишњице његовог брака, а тикет је чак садржао и датум овог незаборавног и важног догађаја", наводи се у саопштењу, преноси агенција РИА Новости.
Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак
Према ријечима добитника, вјенчање је одржано 6. фебруара 2019. године, када су оба супружника имала 33 године, што су исти датуми као и они уписани на тикету.
Добитник је рекао да планира да искористи добитак за отплату хипотеке и куповину новог аутомобила.
Десет милиона рубаља одговара износу од око 110.000 евра.
