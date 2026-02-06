Logo
Срећни датум вјенчања донио Русу милионе на лутрији

Извор:

Агенције

06.02.2026

13:30

Коментари:

0
Срећни датум вјенчања донио Русу милионе на лутрији
Фото: Pixabay

Становник руског града Јекатеринбурга освојио је 10 милиона рубаља на лутрији тако што је на тикет уписао датум свог вјенчања, саопштила је прес служба Националне лутрије, бренда свих државних лутрија које организује руско Министарство финансија.

"Александар из Јекатеринбурга освојио је 10 милиона рубаља на лутрији захваљујући једном случајном тикету.

Добитак се догодио само неколико дана прије годишњице његовог брака, а тикет је чак садржао и датум овог незаборавног и важног догађаја", наводи се у саопштењу, преноси агенција РИА Новости.

Према ријечима добитника, вјенчање је одржано 6. фебруара 2019. године, када су оба супружника имала 33 године, што су исти датуми као и они уписани на тикету.

План за добитак

Добитник је рекао да планира да искористи добитак за отплату хипотеке и куповину новог аутомобила.

Десет милиона рубаља одговара износу од око 110.000 евра.

