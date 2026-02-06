Logo
Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима

06.02.2026

13:05

Коментари:

0
Колико пута се помиње БиХ у Епстајновим досијеима
Фото: Tanjug/AP/Jon Elswick

Док свјетска јавност и даље анализира огромну архиву докумената познату као „Епстајнови списи“, дигиталне анализе откривају занимљиве, али осјетљиве податке – имена држава са Балкана у тим документима појављују се стотинама пута.

Интерактивна мапа која је објављена на платформи Brilliant Maps приказује колико се пута назив сваке државе појављује у објављеним „Epstein Files“ документима.

Анализа је заснована на једноставном претраживању текста комплетне архиве, а важно је нагласити да се ради искључиво о текстуалним спомињањима имена држава, а не о доказима умијешаности или одговорности.

Државе су представљене у бојама, а тумачење је постављено на маргини мапе.

Претрага у самим списима коју смо обавили, потврђује ове наводе. У наставку доносимо конкретне податке за државе нашег региона.

Регион у бројкама

Према подацима са мапе:

Хрватска се спомиње - 401 пут

Словенија – 165 пута

Босна и Херцеговина – 128 пута

Црна Гора – 102 пута

Србија – 88 пута

Ове бројке показују да се и балканске земље релативно често појављују у документима који су предмет једне од највећих глобалних афера посљедњих деценија.

Спомињу се и државе које више не постоје

Анализа додатно показује да се у документима појављују и називи држава које данас не постоје. Тако се Југославија спомиње 93 пута, Чехословачка 61 пут, док се Совјетски Савез наводи чак 406 пута.

Ови подаци указују да архива обухвата документацију која сеже дубоко у прошлост, укључујући период Хладног рата и године прије распада великих федерација у Европи и источном блоку.

Шта ови бројеви (не) значе

Аутори анализе наглашавају да спомињање назива државе не значи аутоматски повезаност с криминалним радњама. Разлози за појављивање имена земаља у документима могу бити различити – од адреса пребивалишта и поријекла свједока, преко података о путовањима и пословним регистрацијама, до историјских и географских референци у кореспонденцији.

Илустративан примјер је држава Чад, која се у документима појављује изузетно често, али не због земље саме, већ зато што се једно од лица у списима зове Чед Опенхеим, преносе Независне.

Глобални контекст

На глобалном нивоу, мапа показује и екстремне примјере. Авганистан се спомиње чак 999 пута, док је Ватикан наведен 189 пута. Занимљиво је и да су Зеленортска острва (Cape Верде) једина држава чије се име уопште не појављује у документима.

Име Џефрија Епстајна, очекивано, појављује се више од 590.000 пута, што говори о обиму материјала који и даље анализирају новинари, истраживачи и аналитичари широм свијета.

Опрез у тумачењу

Стручњаци упозоравају да овакве мапе треба тумачити с дозом опреза. Оне не потврђују кривицу нити повезаност држава или њихових грађана, већ прије свега показују географску распрострањеност података у једној изузетно обимној архиви.

Džefri Epstajn

Коментари (0)
14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

