Филм "Свадба" исписује историју: Оборена два рекорда у једној седмици

Биоскопске сале широм Србије протекле седмице биле су премале да приме све оне који су жељели да погледају нови филмски хит "Свадба".
Оно што се данима наслућивало по редовима испред благајни, сада је добило и званичну потврду кроз бројке које су исписале нову историју домаће киноприказивачке индустрије.
Комедија "Свадба" није само најгледанији наслов тренутно - он је постао друштвени феномен. Према званичним подацима дистрибутера Арт висте, филм је остварио најбољи седмични резултат икада забиљежен у Србији, са невероватних 206.000 гледалаца током прве седмице приказивања.
Овај податак сам по себи био би довољан за насловне стране, али еуфорија око филма ту не стаје. Током протеклог викенда, оборен је још један, можда и најтежи рекорд.
У само једном дану, филм је погледало 40.358 људи, што је званично најбољи дневни резултат свих времена у региону.
Овакви резултати не чуде, узевши у обзир да нам “Свадба” доноси сат и по времена здравог смијеха, прожетог веселом љубавном причом.
Додатну вриједност филму свакако је донијела и врхунска регионална глумачка подјела коју носе Драган Бјелогрлић и Рене Биторајац, заједно са Линдом Бегоњом, Весном Тривалић, Анђелком Стевић Жугић, Роком Сикавицом, Ником Грбељом, Марком Грабежом, Срђаном Жиком Тодоровићем, Дејаном Аћимовићем, Денисом Мурићем, Марком Миљковић и Невеном Неранџић, али и филмском дивом Секом Саблић, којој је директна партнерка Сњежана Синовчић Шишков.
Радња филма "Свадба" прати две имућне породице, једну из Београда и другу из Загреба чија се дјеца заљубљују далеко од куће. Заплет почиње непланираном трудноћом која убрзава упознавање родитеља. Свадба, која мора да остане строго чувана тајна, постаје окидач за лавину комичних и напетих ситуација које брзо измичу контроли.
Ауторски тим чине редитељ и сценариста Игор Шереги, директор фотографије Томислав Сутлар, монтажерка Леа Милета, сценографкиња Јана Пиацун, костимографкиња Паула Чуле, дизајнер звука Иван Зелић и маскерка Сњежана Горуп, који заједно доносе аутентичну причу у којој се сатира вешто преплиће са реалношћу.
Филм "Свадба“ настао је у продукцији Eclectice, у сарадњи са продукцијском кућом Викторија Филм, а продуценти су Иван Келава и Марко Јоцић.
Филм "Свадба" наставља редовну биоскопску дистрибуцију широм земље и региона, а дистрибуција филма је повјерена "Арт Висти", преноси Телеграф.
