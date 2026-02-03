Logo
Лорд са буџета: Хаџихафизбеговић за 13 истих представа узео вртоглаву цифру

03.02.2026

Министар културе и спорта Кантона Сарајево Кенан Магода прозвао је познатог бх. глумца Емира Хаџихафизбеговић назвавши га “лордом са буџета Кантона Сарајево”.

Тај назив му је дао јер, према његовим ријечима, Хаџихафизбеговић је у Камерном театру 55 за скоро три године одиграо 13 пута једну представу и за то је наплатио 190.000 КМ.

Дјечак

Свијет

Хорор случај тресе Француску: 10 оптужених за силовање дјечака

“Да не говоримо напамет него кроз бројке јер статистика је најискренија. Емир Хаџихафизбеговић је стално упосленик Камерног театра 55. У периоду од марта 2023. до јануара 2026. одиграо је једну представу 'Сјећаш ли се Доли Бел' укупно 13 пута. За тај период исплаћено му је 190.927,59 КМ”, написао је Магода.

Даље Магода говори шта то значи у пракси.

“Једна изведба кошта грађане око 14.686 КМ. Један мјесец 'културног доприноса' кошта око 5.455 КМ. Једна представа долази отприлике сваких 2,7 мјесеци или преведено на још јаснији језик једна представа по сезони и по. Ако гледамо укупни период то је око 35 мјесеци. Сваки мјесец уредна плата. Сваки мјесец иде стаж. Сваки мјесец иду доприноси Сваки мјесец потпуна сигурност. А сад она тиха статистика 190.927 КМ за 13 вечери или око 179 КМ по дану током скоро три године да систем пажљиво његује једног упосленика док публика чека сљедеће извођење”, написао је Магода.

Упоредио је ова примања са обичним радником.

Милица Тодоровић

Сцена

Породила се Милица Тодоровић

“Грађани раде сваки дан за далеко мање. Радници имају норме, рокове, смјене одговорност. Овдје имамо мир сигурност и статус, умјетнички учинак стане у 13 вечери. Питање није лично. Питање је системско… Да ли је ово допринос културној заједници или савршено уходан модел гдје јавни новац гарантује личну сигурност а рад постаје повремен догађај. Бројке су ту. Сви остали закључци су на вама”, каже Магода.

Магода је даље прозвао Хаџихафизбеговића за његов ангажман као директора Камерног театра 55.

“О његовом ангажману док је био директор Камерног театра 55, гдје је оставио пустош и низ општих неправилности, говорићемо у наредном периоду, полако и кроз чињенице”, најавио је Магода.

