Logo
Large banner

Изненада преминуо познати глумац

Извор:

Телеграф

02.02.2026

14:18

Коментари:

0
Изненада преминуо познати глумац
Фото: Pixabay

Мексички глумац Херардо Тарасена, препознатљив по улогама у серији "Narcos: Mexico" и филму Мела Гибсона "Apocalypto", преминуо је у 56. години, саопштио је у суботу Мексички синдикат глумаца.

Узрок смрти још увијек није објављен, а према доступним информацијама, није било знакова претходних болести нити здравствених проблема.

Кафа

Савјети

Овако можете да откријете да ли пијете лажну кафу

Тарасена је рођен у Мексико Ситију, а дипломирао је на Универзитетском позоришном центру Националног аутономног универзитета Мексика (УНАМ).

Његова каријера трајала је више од три деценије, током којих је остварио преко 50 филмских улога и постао препознатљиво лице на телевизији.

Такође, постао је препознатљиво лице на телевизији захваљујући серијама попут "Narcos: Mexico", у којој је тумачио мексичког шверцера Пабла Акосту, члана картела из Гвадалахаре.

Тарасена је међународну славу стекао 2006. године у филму Мела Гибсона "Apocalypto", играјући жестоког негативца Миддле Еје. Годину дана касније освојио је Ариел награду за најбољег споредног глумца за улогу у филму "El Violín".

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Сутра претежно облачно и топлије

Његова посљедња улога била је негативац Раул у филму "Cometierra", који је премијерно приказан на Амазон Приме прошлог октобра.

Прије него што је започео филмску и телевизијску каријеру, Тарасена је почео у плесу и позоришту, а касније се успјешно пребацио на екран.

Подијели:

Тагови:

serija

preminuo glumac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре

Хроника

Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре

5 ч

0
Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова

Хроника

Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова

5 ч

0
Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"

Република Српска

Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"

5 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик за "Јерусалим пост": Република Српска и Израел под сталним притиском Европе

5 ч

1

Више из рубрике

Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Култура

Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

11 ч

0
Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

Култура

Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

2 д

0
Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

Култура

Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

2 д

0
Преминуо славни писац и уредник

Култура

Преминуо славни писац и уредник

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

19

02

Маја Николић се скинула на Грмечу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner