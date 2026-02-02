Изненада преминуо познати глумац

Извор:
Мексички глумац Херардо Тарасена, препознатљив по улогама у серији "Narcos: Mexico" и филму Мела Гибсона "Apocalypto", преминуо је у 56. години, саопштио је у суботу Мексички синдикат глумаца.
Узрок смрти још увијек није објављен, а према доступним информацијама, није било знакова претходних болести нити здравствених проблема.
Тарасена је рођен у Мексико Ситију, а дипломирао је на Универзитетском позоришном центру Националног аутономног универзитета Мексика (УНАМ).
Његова каријера трајала је више од три деценије, током којих је остварио преко 50 филмских улога и постао препознатљиво лице на телевизији.
Такође, постао је препознатљиво лице на телевизији захваљујући серијама попут "Narcos: Mexico", у којој је тумачио мексичког шверцера Пабла Акосту, члана картела из Гвадалахаре.
Тарасена је међународну славу стекао 2006. године у филму Мела Гибсона "Apocalypto", играјући жестоког негативца Миддле Еје. Годину дана касније освојио је Ариел награду за најбољег споредног глумца за улогу у филму "El Violín".
Његова посљедња улога била је негативац Раул у филму "Cometierra", који је премијерно приказан на Амазон Приме прошлог октобра.
Прије него што је започео филмску и телевизијску каријеру, Тарасена је почео у плесу и позоришту, а касније се успјешно пребацио на екран.
