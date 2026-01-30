Logo
Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

Извор:

Танјуг

30.01.2026

20:23

Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"
Фото: Танјуг/АП

Канадска глумица Кетрин О’Хара, позната по улогама у филмовима "Сам у кући" и серији "Добро дошли у Шитс Крик", преминула је данас у 71. години, потврдио је њен менаџер за магазин Варајети, без навођења узрока смрти.

О’Харина каријера у Холивуду трајала је више од пет деценија, а почела је у канадској скеч-комедији, за коју је добила своју прву Еми награду.

Наступала је у филмовима "У ситне сате", "Битлеђус" и прва два дијела "Сам у кући", гдје је играла мајку Кевина, лика Меколеја Калкина.

Такође је позајмљивала глас у анимираним филмовима, укључујући "Ноћна мора прије Божића" и "Досије пиленце".

У шездесетим годинама је, наводи Варајети, "доживјела ренесансу каријере" захваљујући улози Мојре Роуз у серији "Добро дошли у Шитс Крик" , гдје је играла заједно са Јуџином и Деном Ливијем и Ени Марфи.

