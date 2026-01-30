Мирјана Пајковић шокирала изјавом: Наводе ме на самоубиство

Извор:
Курир
30.01.2026
20:09
Коментари:1
Пошто је незапамћена афера са експлицитним снимцима потресла темеље безбједносног сектора Црне Горе и довела до оставки на највишем нивоу, адвокат Мирјана Пајковић износи шокантне детаље о позадини сукоба са Дејаном Вукшићем.
Иако су обоје напустили своје функције крајем јануара, Пајковићева открива да се брутални притисци, пријетње из самог врха државе и покушаји њене потпуне дискредитације као мајке и професионалца настављају, док институције и даље ћуте пред доказима које посједује.
Навели сте да су пријетње стизале из самог врха безбедносног сектора и кабинета предсједника. Можете ли прецизирати о чему се ради и посједујете ли доказе за те наводе?
"Била сам изложена пријетњама да ми неће бити живота и мјеста у Црној Гори и да ће Црна Гора видјети мој приватни живот. Срећом сам направила тај аудио-снимак, иначе мислим да ми нико не би вјеровао, с обзиром на то да ми је пријетња долазила од првог човека за безбједност и одбрану у служби предсједника државе“, навела је она и додала:
„Мислим да би закон требало да се примјењује строже према носиоцима јавних функција, јер уколико вам они који располажу ауторитетом моћи у држави пријете да вам неће бити мјеста и живота, онда су те пријетње озбиљније него ако их упути обичан грађанин. У овом случају је за сада дефинитивно изостала брза реакција надлежних органа који су били блажи према носиоцу функције Дејану Вукшићу, па он до данашњег дана није ни саслушан у тужилаштву. Тражила сам мјеру безбједности – забрану приласка, која до сада није одређена.“
На питање какав одговор очекује од тужилаштва, одговорила је:
„Очекујем да држава покаже да је јача од оних који неконтролисано, немилосрдно и упорно врше кривично дјело дистрибуцијом спорних садржаја. Они на тај начин покушавају да ме доведу до потпуног уништавања менталног здравља и наруше квалитет живота мојој породици, која нема никакву одговорност нити кривицу за сва ова дешавања. Радила сам на припреми и јавној презентацији сва четири закона који штите људска права и слободе у Црној Гори, а који су дио европске агенде. Јавно сам иступала у одбрани права рањивих категорија друштва и прогресивних стандарда савремених демократских друштава. Кроз мој случај се, ипак, показало да су жене јако незаштићена категорија и да још увијек нисмо урадили довољно на заштити основних људских права – права на приватност. Знам да слична искуства пролазе многе породице, али с обзиром на то да сам јавности позната, кроз мене се рефлектује све оно што друге жртве пролазе. Томе се мора стати на пут", нагласила је.
Како додаје, константно је изложена узнемиравању.
„Константно ми се дешава узнемиравање преко Viber-a и WhatsApp-a. Све редовно пријављујем полицији, која је у овом тренутку посветила додатну пажњу цијелом процесу. Покушај поништавања мене као мајке је најјезивија порука коју сам добила. Имала сам много тешких и изазовних ситуација у животу, али ово сматрам бруталним навођењем на самоубиство", казала је.
Црногорску политичку сцену потреса незапамћен скандал након што су у јавност процурили експлицитни снимци Мирјане Пајковић, дојучерашње државне секретарке у Министарству људских и мањинских права. Афера је попримила размјере државног скандала јер је у њу директно уплетен и Дејан Вукшић, бивши шеф Агенције за националну безбједност (АНБ) и до скорашњи савјетник предсједника Црне Горе, преноси Курир.
