Завршен регионални протест превозника

Аутор:Бојана Винчић
30.01.2026
19:15
Конзорцијум Логистика, ресорни министар и Унија послодаваца постигли су договор – формирана је заједничка радна група ради рјешавања проблема превозника. Уколико се не испуне сви захтјеви, превозници су спремни поново ићи у протест. Овај пут уз подршку пословне заједнице и министарства.
"Можемо поручити нашим возачима који раде за нас и своју егзистенцију да стојимо иза њих да се рјешава питање 90/180 можемо рећи уз подршку министарства и послодаваца наћи ћемо рјешење и излаз из ситуације", истакао је из Конзорцијума „Логистика БиХ“ Игор Бебен.
"Постоји реална опасност да ланци снабдијевања буду угрожени у неком будућем периоду јер проблем боравка возача може представљати немогућност рада ових компанија а то би представљао велики проблем за привреду", додао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.
Пети дан протеста превозника донио је милионске губитке многим компанијама. Међу њима је и транспортно предузеће из Прњавора које данас збраја губитке.
"Имамо велике привредне губитке имамо сваки дан огромне трошкове сви смо ми под кредитима имамо платити наше возаче који дежурају испред наших камиона у великим смо губицима", рекао је из транспортног предузећа „Актрос“ Прњавор Жарко Брковић.
"Добар дио привредних субјеката остао је без репроматеријала нису могли да испоручују робу а знатан број њих је на граници функционисања", изјавио је министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић.
Ограничен период боравка возача у земљама Шенгена ствара проблеме већ годинама. Због тога је важно да се проблем на вријеме ријеши и зауставе губици, кажу у Привредној комори Српске.
"То прелази милионске вишемилионске износе раскидају се уговори наши привредници добијају пенале од ино партнера покушавају да изнађу како да ријеше овај проблем да ли да региструју представништва у ЕУ или негдје друго својих привредних друштава", додао је генерални секретара Привредна комора Републике Српске Драган Шепа.
Штете привреди су ненадокнадиве, и зато ће ускоро бити обављени разговори са превозницима да се нађе рјешење око надокнаде трошкова које су имали због блокада.
"Ми смо данас обавијештени од једне компаније која је извозник дијелова ауто индустрије у Њемачкој да ће ових дана морати да отпусти 800 радника. Ја сам на страни превозника. Ово је неправда која се чини само зато што се налазе на овом подручју и то говори о томе шта Брисел мисли о нама", јасан је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Нова визна стратегија коју је усвојила Европска комисија предвиђа увођење новог законодавства са специфичним скупом правила за продужени кратки боравак на нивоу Европске уније професионалних возача из Западног Балкана. Који су даљи потези, знаће се 3. фебруара за када је заказан састанак министара земаља Западног Балкана са представницима Европске комисије.
