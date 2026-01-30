Кнежевић повлачи подршку Влади Црне Горе

Извор:
Курир
30.01.2026
18:07
Лидер Демократске народне партије у Црној Гори Милан Кнежевић саопштио је да ће та странка повући подршку Влади премијера Милојка Спајића, као и да ће у скупштинску процедуру упутити измјене Закона о држављанству и приједлог да се тробојка прогласи народном заставом.
Разлог за напуштање Владе је одбијање Спајића да Влада иницијативу ДНП, која представља основну борбу за основна права српског народа у Црној Гори, прослиједи Скупштини.
Кнежевић за "Курир" каже да ће тражити да српски језик буде државни, као и да тробојка из 1905. буде равноправна застава са државном.
"Ми ћемо већ у понедјељак да предамо у скупштинску процедуру измјене и допуне закона о државним симболима гдје ћемо тражити да тробојка из 1905. године буде народна застава и да буде равноправна са државном заставом. До почетка редовног засједања у марту предаћемо Закон о држављанству гдје ћемо јасно нормирати концепт двојног држављанства. Тај закон би помогао десетинама хиљада наших сународника, који живе у Србији и који су само због тога што је Црна Гора постала независна остали без држављанства, да добију право на двојно држављанство и да се јасно ова земља одреди према њима да их се није одрекла. Што се тиче српског језика сматрамо да би могуће било да се изврши допуна Устава и да се уз норму у којој пише да је службени језик црногорски, који је сад мањински, дода да је и српски службени јер њиме говори 44 одсто грађана", каже Кнежевић.
Он додаје да су раније када су покушавали да спроведу било шта од поменутог наилазили на отпор.
"Ми смо то покретали и раније, али смо увијек наилазили на отпор јер се све представљало као кочење европског пута Црне Горе. Није ми јасно где је то супротстављено са европским стандардом. Очигледно шта год да траже Срби у ЦГ не може да буде прихваћено, а да су то тражили Хрвати или да сам замолио неког од Хрвата да потпише ове законе које је потписала моја странка можда би прошло. Направили смо стратешку грешку, можда је требало да их потпише Грлић-Радман (министар спољних и европских послова Хрватске, прим. нов.) да би прошли", додаје Кнежевић.
На питање да прокоментарише реаговање предсједника Црне Горе Јакова Милатовића који је рекао да је излазак ДНП из Владе ЦГ принципијелан чин, Кнежевић каже да му Милатовићева подршка ништа не значи.
"Јаков Милатовић се у прошлости веома огријешио о српски народ, имајући у виду чињеницу да је српски народ одлучио да он побиједи Мила Ђукановића. Мени његова подршка не значи уколико он конкретним дјеловањем не покаже да му је стало до интереса српског народа", јасан је Кнежевић.
Лидер ДНП каже да његове пријатељске односе са Андријом Мандићем ништа не може угрозити.
"Колега Мандић и ја, шта год био са коалицијом 'За будућност Црне Горе' остати пријатељи јер нас вежу многобројне политичке и кривично-правне офанзиве у којима смо заједно са колегом Небојшом Медојевићем водили демократски фронт. Ја сам задужен од стране предсједништва да у наредном периоду иницирам разговоре са Мандићем о будућности коалиционог савеза, а каква год била судбина признаћете да је неуобичајено да један буде опозиција, а један власт. Моје пријатељске односе са Мандићем ипак ништа не може угрозити", закључује Кнежевић.
