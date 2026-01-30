Нису научили лекцију: Новака Ђоковића поново понижавају

Извор:
Телеграф
30.01.2026
17:48

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић изборио је херојски пласман у финале Аустралијан опена, пошто је послије пет сетова, и више од четири сата тениса славио против Јаника Синера са 3:2.
Ђоковић је тако заказао велико финале против Карлоса Алкараза, које је на програму у недјељу од 09.30, а познате су и квоте за велико финале.
Ипак, чини се да букмејкери, ни послије овог меча против Синера, нису баш научили да Новака не треба потцјењивати, поготово не на Аустралијан опену, преноси "Телеграф".
Самим тим, Ђоковић улази у финале као аутсајдер, с обзиром на то да је квота на његову побједу од 3.15, па до чак 3.50.
Са друге стране, квота на побједу Алкараса, који је велики фаворит, износи свега 1.30.
Без сумње, показао је Новак да и те како може да игра против свих и са 38 година, а остаје да видимо да ли ће успјети да испише историју и освоји и 25. Грен слем у каријери.
