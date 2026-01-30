У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу

Аутор:Стеван Лулић
Један од највећих критичара и мрзитеља Новака Ђоковића, британски новинар Сајмон Бригс коначно је признао да није био у праву када је у питању српски ас.
До душе, не говори баш у првом лицу, али наглашава да је Ђоковић "у петак доказао многима од нас да нисмо у праву".
"Ђоковић је пружио невјероватну игру. Мање од четири мјесеца прије свог 39. рођендана, јурио је по терену као зец и ударао форхендом као демон", пише Бригс који је прије само неколико дана поручивао Србима да се сакрију иза кауча јер је њихов "Ђоковић истрошен и готов".
Одушевљењу ту није крај, те Бригс увиђа да су сви Ђоковићеви адути током каријере дошли до изражаја у полуфиналном мечу против Јаника Синера.
"Ударци песницама, блиставе очи, клизећи бекхенди из позиције шпаге. А пошто је Синер играо као млађа, еластичнија верзија самог Ђоковића, постојао је осјећај човјека окренутог према сопственом одразу у огледалу. Када су њих двојица почели да размјењују ударце са земље одмах иза основне линије, брзина и прецизност размјене били су довољни да се запитате да ли је ово тенис генерисан вјештачком интелигенцијом", наставља Британац.
Додаје да је Ђоковић током меча бриљантно вршио контранападе и поново се враћа на меч четвртфинала Аустралијан опена против Лоренца Мусетија када, руку на срце, Ноле није био у најбољем издању.
"Тешко је схватити како је ово могао бити исти играч који је у сриједу засмрдио Род Лејвер арену жалосном игром против петог носиоца Лоренца Мусетија, и који је преживио само зато што је Мусети покидао адукторски мишић сат времена након почетка тог меча. У том четвртфиналу, Ђоковић је био толико равнодушан, непрецизан и нефокусиран да је човјек почео да се пита зашто се уопште труди да одложи крај каријере за још једну сезону. Али сваки скептицизам у вези са његовом способности да се такмичи са најбољима је нестао у петак. Иако је био мало спорији у нападу, дозволивши рани брејк који је омогућио Синеру да успостави вођство од 3:0, Ђоковић је погодио тајминг око 10. минута меча. Од тада је ударао као бич и кретао се по терену са електрицитетом који никада раније није могао да постигне играч његових година", наставља британски новинар у свом чланку за "Телеграф".
За разлику од његових претходних текстова, Бригс се овај пут не усуђује да предвиђа шта ће бити са најбољим тенисером свих времена.
"Може ли Ђоковић да се врати и понови то за два дана? Ко зна. У својим коментарима послије меча, признао је да се већ осјећа као да је освојио трофеј и питао се да ли има снаге да поново прође кроз све то у недјељу. Али шта год да се деси сљедеће, Ђоковић је у петак доказао многима од нас да нисмо у праву. У старом псу још увијек има живота", закључио је Бригс.
