Logo
Large banner

У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу

Аутор:

Стеван Лулић

30.01.2026

16:27

Коментари:

0
У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara (

Један од највећих критичара и мрзитеља Новака Ђоковића, британски новинар Сајмон Бригс коначно је признао да није био у праву када је у питању српски ас.

До душе, не говори баш у првом лицу, али наглашава да је Ђоковић "у петак доказао многима од нас да нисмо у праву".

"Ђоковић је пружио невјероватну игру. Мање од четири мјесеца прије свог 39. рођендана, јурио је по терену као зец и ударао форхендом као демон", пише Бригс који је прије само неколико дана поручивао Србима да се сакрију иза кауча јер је њихов "Ђоковић истрошен и готов".

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић размонтирао британски кауч: Како је Ноле опет покидао мрзитеље

Одушевљењу ту није крај, те Бригс увиђа да су сви Ђоковићеви адути током каријере дошли до изражаја у полуфиналном мечу против Јаника Синера.

"Ударци песницама, блиставе очи, клизећи бекхенди из позиције шпаге. А пошто је Синер играо као млађа, еластичнија верзија самог Ђоковића, постојао је осјећај човјека окренутог према сопственом одразу у огледалу. Када су њих двојица почели да размјењују ударце са земље одмах иза основне линије, брзина и прецизност размјене били су довољни да се запитате да ли је ово тенис генерисан вјештачком интелигенцијом", наставља Британац.

"У сриједу засмрдио Арену"

Додаје да је Ђоковић током меча бриљантно вршио контранападе и поново се враћа на меч четвртфинала Аустралијан опена против Лоренца Мусетија када, руку на срце, Ноле није био у најбољем издању.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

"Тешко је схватити како је ово могао бити исти играч који је у сриједу засмрдио Род Лејвер арену жалосном игром против петог носиоца Лоренца Мусетија, и који је преживио само зато што је Мусети покидао адукторски мишић сат времена након почетка тог меча. У том четвртфиналу, Ђоковић је био толико равнодушан, непрецизан и нефокусиран да је човјек почео да се пита зашто се уопште труди да одложи крај каријере за још једну сезону. Али сваки скептицизам у вези са његовом способности да се такмичи са најбољима је нестао у петак. Иако је био мало спорији у нападу, дозволивши рани брејк који је омогућио Синеру да успостави вођство од 3:0, Ђоковић је погодио тајминг око 10. минута меча. Од тада је ударао као бич и кретао се по терену са електрицитетом који никада раније није могао да постигне играч његових година", наставља британски новинар у свом чланку за "Телеграф".

Без предвиђања за недјељу

За разлику од његових претходних текстова, Бригс се овај пут не усуђује да предвиђа шта ће бити са најбољим тенисером свих времена.

"Може ли Ђоковић да се врати и понови то за два дана? Ко зна. У својим коментарима послије меча, признао је да се већ осјећа као да је освојио трофеј и питао се да ли има снаге да поново прође кроз све то у недјељу. Али шта год да се деси сљедеће, Ђоковић је у петак доказао многима од нас да нисмо у праву. У старом псу још увијек има живота", закључио је Бригс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Јаник Синер

Аустралијан опен 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

Тенис

Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

1 д

0
Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена

Тенис

Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена

1 д

0
Новак Ђоковић - Јаник Синер полуфинале Аустралијан опен 2026. Српски тенисер се пласирао у финале

Тенис

Ђоковић размонтирао британски кауч: Како је Ноле опет покидао мрзитеље

1 д

29
Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

Тенис

Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner