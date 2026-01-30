Logo
Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

Извор:

АТВ

30.01.2026

10:15

Фото: Tanjug / AP / Dita Alangakra

Шпански тенисер Карлос Алкараз изборио је пласман у финале Аустралијан опена 2026. године, након што је у полуфиналном мечу савладао Александра Зверева резултатом 3:2 у сетовима.

Резултат по сетовима је био 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Први сет - довољна једна брејк лопта

До првог сета Алкараз је дошао након једног брејка. Тенисери су чували свој сервис до девет гема, када Шпанац користи прву брејк лопту и одузима сервис противнику. Алкараз је био миран у сљедећем гему који је добио са нулом и дошао до првог сета.

Други сет - преокрет Алкараза

Није добро почело по младог Шпанца. Након што није искористио брејк прилику у првом гему, изгубио је свој сервис у петом и био је на ивици губитка сета. Зверев је имао 5:2, али није успио да освоји сет. Вратио је Алкараз брејк, одвео сет у тај брејк који је добио са 7:5.

Трећи сет - повреда Шпанца, повратак Зверева

У трећем сету је виђена права "рововска" битка, јер у првих девет гемова није било брејкова. Онда крећу проблеми за Шпанца. Имао је Алкараз проблема са грчевима у тим тренуцима, па је затражио и медицински тајм-аут.

Зверез свађа

Тенис

Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао

Није се Шпанац добро кретао на терену, видјели су се проблеми, што је Зверез успио да искористи. Додуше, много теже. И овај сет је ријешен у тај-брејку. Нијемац је добио са 7:3.

Алкараз повреда

Тенис

Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

Четврти сет - опет тај-брејк

Наставио је Алкараз да се тешко креће и у овом сету, али није одустајао. Оба тенисера су чувала своје сервис гемове, уз то да је Зверев више пријетио. И овај сет је ријешен у тај брејку. И овај је припао Нијемцу.

Пети сет - Алкараз у финалу


Велика борба виђена је и у овом сету. Зверев је дошао до брејка у првом гему и успио је да га сачува скоро до краја. Сервирао је Нијемац за финале, али Алкараз при резултату 5:4, прави брејк. Ту је био потпуни слом Нијемца. Прво Алкараз осваја свој гем за 6:5, а прави и брејк и пролази у финале.

Алкараз ће у финалу играти против бољег из дуела Ђоковић - Синер.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић против Јаника Синера за финале Аустралијан опена

Карлос Алкараз

Алкараз у полуфиналу АО

Алкараз Зверев

Aleksandar Zverev

Аустралијан опен 2026

