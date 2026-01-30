Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

Извор:
АТВ
30.01.2026
10:15
Шпански тенисер Карлос Алкараз изборио је пласман у финале Аустралијан опена 2026. године, након што је у полуфиналном мечу савладао Александра Зверева резултатом 3:2 у сетовима.
Резултат по сетовима је био 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.
До првог сета Алкараз је дошао након једног брејка. Тенисери су чували свој сервис до девет гема, када Шпанац користи прву брејк лопту и одузима сервис противнику. Алкараз је био миран у сљедећем гему који је добио са нулом и дошао до првог сета.
Није добро почело по младог Шпанца. Након што није искористио брејк прилику у првом гему, изгубио је свој сервис у петом и био је на ивици губитка сета. Зверев је имао 5:2, али није успио да освоји сет. Вратио је Алкараз брејк, одвео сет у тај брејк који је добио са 7:5.
У трећем сету је виђена права "рововска" битка, јер у првих девет гемова није било брејкова. Онда крећу проблеми за Шпанца. Имао је Алкараз проблема са грчевима у тим тренуцима, па је затражио и медицински тајм-аут.
Није се Шпанац добро кретао на терену, видјели су се проблеми, што је Зверез успио да искористи. Додуше, много теже. И овај сет је ријешен у тај-брејку. Нијемац је добио са 7:3.
Наставио је Алкараз да се тешко креће и у овом сету, али није одустајао. Оба тенисера су чувала своје сервис гемове, уз то да је Зверев више пријетио. И овај сет је ријешен у тај брејку. И овај је припао Нијемцу.
Велика борба виђена је и у овом сету. Зверев је дошао до брејка у првом гему и успио је да га сачува скоро до краја. Сервирао је Нијемац за финале, али Алкараз при резултату 5:4, прави брејк. Ту је био потпуни слом Нијемца. Прво Алкараз осваја свој гем за 6:5, а прави и брејк и пролази у финале.
Алкараз ће у финалу играти против бољег из дуела Ђоковић - Синер.
