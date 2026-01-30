Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао

Извор:
Крајем трећег сета у дуелу између Карлоса Алкараза и Александера Зверева десила се ситуација која би могла да преокрене у потпуности ово полуфинале Аустралијан опена.
Шпанац је, наиме, водио са 2:0 у сетовима и имао 5:4 у трећем, када је осјетио болове због којих је затражио медицински тајм-аут.
Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету
Зверев се због тога обрушио на главног судију овог меча, Српкињу Маријану Вељовић, јој јер није пустила сат за мјерење дозвољене паузе.
"Зашто ниси пустила сат? Грчеви су у питању, зашто не крене вријеме?", викао је Саша на Маријану, а она покушала да се одбрани:
"Не могу да знам да ли су у питању грчеви или повреда."Алкараз је потом имао конверзацију са Вељовићевом и објаснио шта га мучи, а Зверев је отишао до свог бокса и рекао:
"Ово је ср*ње!"
Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout...— Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026
Zverev: "Bullsh*t..."
Patrick McEnroe: "Well, that we can understand in English..."
Zverev: "This is f*cking bullsh*t."
McEnroe: "You hear what Zverev thinks about it pretty clearly." pic.twitter.com/xmBODCKbOq
Затим је на њемачком понављао "грчеви, грчеви" и константно био гласан, замеравши и Српкињи и главном супервизору меча због паузе и целокупне ситуације.
