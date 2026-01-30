Logo
Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао

Извор:

Б92

30.01.2026

08:34

Коментари:

0
Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Крајем трећег сета у дуелу између Карлоса Алкараза и Александера Зверева десила се ситуација која би могла да преокрене у потпуности ово полуфинале Аустралијан опена.

Шпанац је, наиме, водио са 2:0 у сетовима и имао 5:4 у трећем, када је осјетио болове због којих је затражио медицински тајм-аут.

Алкараз повреда

Тенис

Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

Зверев се због тога обрушио на главног судију овог меча, Српкињу Маријану Вељовић, јој јер није пустила сат за мјерење дозвољене паузе.

"Зашто ниси пустила сат? Грчеви су у питању, зашто не крене вријеме?", викао је Саша на Маријану, а она покушала да се одбрани:

"Не могу да знам да ли су у питању грчеви или повреда."Алкараз је потом имао конверзацију са Вељовићевом и објаснио шта га мучи, а Зверев је отишао до свог бокса и рекао:

"Ово је ср*ње!"

Затим је на њемачком понављао "грчеви, грчеви" и константно био гласан, замеравши и Српкињи и главном супервизору меча због паузе и целокупне ситуације.

Карлос Алкараз

Алкараз у полуфиналу АО

Алкараз Зверев

Aleksander Zverev

Аустралијан опен 2026

Marijana Veljović

Коментари (0)
