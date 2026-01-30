Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

Извор:
30.01.2026
Карлос Алкараз и Саша Зверев играју полуфинални меч Аустралијан опена.
Након што је дошао до 2:0 у сетовима, Алкараз се повриједио.
Шпански тенисер је током трећег сета затражио медицински тајм-аут због проблема са мишићем, а након указане помоћи наставио је меч, иако се кретао знатно опрезније него у претходним дијеловима сусрета.
Искористио је то Зверев и освојио трећи сет.
Почетак четвртог сета изгледао је као и крај трећег. Шпанац се не креће добро, има болне гримасе, али и даље остаје на терену.
