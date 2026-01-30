Logo
Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

АТВ

30.01.2026

07:59

Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Карлос Алкараз и Саша Зверев играју полуфинални меч Аустралијан опена.

Алкараз повријеђен улази у четврти сет против Зверева

Након што је дошао до 2:0 у сетовима, Алкараз се повриједио.

Шпански тенисер је током трећег сета затражио медицински тајм-аут због проблема са мишићем, а након указане помоћи наставио је меч, иако се кретао знатно опрезније него у претходним дијеловима сусрета.

Искористио је то Зверев и освојио трећи сет.

Почетак четвртог сета изгледао је као и крај трећег. Шпанац се не креће добро, има болне гримасе, али и даље остаје на терену.

Карлос Алкараз

Алкараз у полуфиналу АО

Алкараз Зверев

povreda

