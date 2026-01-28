Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

Извор:
Ало
28.01.2026
21:00
Новак Ђоковић се пласирао у полуфинале Аустралијан опена, пошто му је Лоренцо Музети предао меч упркос томе што је имао два сета предности.
Српски тенисер ће у борби за финале имати паклено тежак задатак пошто ће играти против још једног Италијана, Јаника Синера. Бранилац титуле је без већих проблема савладао Бена Шелтона са 3:0 у сетовима и заказао окршај са најбољим тенисером свих времена.
Пред меч Србина и Италијана је испливао податак који је шокирао свет тениса.
Наиме, кладионице су објавиле прве прогнозе пред њихов окршај у Мелбурну, према којима је Синер апсолутни фаворит. Квота на побједу Новака је нестварних 10,00 и не памти се да ли се ово икада десило. Са друге стране, квота на Јаника Синера је тек 1,08 и вјероватно ни он сам није вјеровао да ће икада имати прилику да види овако нешто.
Истина, Синер је у серији од пет узастопних побједа против Ђоковића, али свакако нико није очекивао да квоте буду овакве.
Меч Ђоковића и Синера је на програму у петак у јутарњим часовима по нашем времену.
