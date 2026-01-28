Logo
Синер о Ђоковићу: "Несрећан случај"

Б92

28.01.2026

14:43

Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Јаник Синер је на конференцији за медије говорио о свом ривалу у полуфиналном мечу, Новаку Ђоковићу.

Италијански тенисер Јаник Синер побиједио је Американца Бена Шелтона са 3-0 у сетовима у сриједу ујутру.

Послије нешто мање од два и по сата игре у Мелбурну било је 6:3, 6:4, 6:4 за другог играча планете који је на убједљив начин ријешио проблеме са незгодним противником.

Јаник Синер ће у полуфиналу играти против Новака Ђоковића и послије дужег времена ћемо у Топ 4 Гренд слема видјети прва четири играча свијета јер су поред њих двојице ту још Алкарас и Зверев који се се сусрећу у другом полуфиналу.

Новак Ђоковић је губио 2-0 у сетовима када му је Лоренцо Музети предао због повреде, а Синера су питали да ли је гледао меч.

"Да, пратио сам. Прије меча сам спавао, имао сам нека своја посла. Несрећан случај за Лоренца. Свакако, тешко је играти против Новака, поготово када се игра у три добијена сета. И даље је предуго. Надам се да није ништа озбиљно са Лоренцом, лоше је почети сезону са повредом. Биће тешко на наредном мечу, знамо се добро, видјећемо како ћемо да се носимо са ситуацијом, нисам видио превише до сада да бих имао увид", рекао је Синер.

Јаник Синер

Тенис

Синер бољи од Шелтона, са Ђоковићем за финале Аустралије

Сљедеће питање је било да се присјети свог дуела са Новаком из 2024. године са баш Аустралијан опена.

"Када направите корак ка финалу Гренд слема и када побиједите Новака, то мало мијења ствари. Али, то морате да радите изнова и изнова. Тешко је. То је један од најтежих испита у овом спорту. Рекао сам на терену, сјајно је играти против Новака, али ако играте на много, много високом нивоу. Ово је Гренд слем, увијек је тешко против Новака. Хајде да видимо шта долази. Ствари су се мало промијениле, наравно, Лично, остао сам исти. Идемо дан по дан и размишљамо о противнику који је сљедећи. Сутра је слободан дан. Покушаћу да га добро искористим", каже Синер.

О Ђоковићу је имао само лијепе ријечи:

"Знате ниво на којем игра, да је најпрофесионалнији атлета којег имамо у свлачионици. То и ја покушавам да будем. Има велико искуство и видите то на терену. Зна како да се носи са ситуацијом. Као неко ко има 24 године, драго ми је да имам неког таквог пред својим очима и да се надам да ћу нешто научити. Чини ми се да сваки пут када игра могу да научим нешто од њега, од Карлоса, од свих тих великих, великих тенисера. То је позитивно. Начин на који се креће, игра, ако ниси професионалан, не можеш да играш на том нивоу. Он је инспирације за све нас младе играче", поручио је Италијан.

Новак Ђоковић и Јаник Синер ће у полуфиналу Аустралијан опена играти у петак у јутарњим часовима, по нашем времену.

(б92)

Јаник Синер

Аустралијан опен 2026

Новак Ђоковић

Синер Шелтон

