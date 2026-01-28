"Бомба" у Господској: Владимир Врањеш се вратио у Борац!

Извор:
Мондо.ба
28.01.2026
14:30
Коментари:0
Владимир Врањеш послије 14 година се вратио кући! Прослављени бх. рукометаш вратио се у бањалучки Борац, клуб у којем је почео своју каријеру.
Врањеш у протеклом периоду тренирао је са црвено-плавима, а сада је и званично потписао уговор и тако постао једно од највећих појачања Борца у протеклих неколико година.
Борац и Врањеш потписали су уговор на годину и по дана.
Љубитељи рукомета у Бањалуци имаће прилику да у наставку сезоне у дресу Борца гледају дугогодишњег репрезентативца БИХ који је у богатој каријери играо у Шпанији, Мађарској Бјелорусији, Словенији и Португалу.Врањеш је своје прве рукометне кораке направио у РК Борац, под водством Николе Павлишина, а послије кратке једногодишње епизоде у словенском РК Словењ Градец, вратио се у РК Борац у којем је остао до 2012. године када је на велика врата ступио на међународну сцену.
Из Борца је прешао у чувени Адемар Леон, а потом је у Мађарској наступао за Пик Сегед и Татабању. Потом је двије сезоне играо за Мешков Брест, лисабонску Бенфику, њемачки Вецлар, те мађарски Чурго.
Од 2009. до 2022. Године играо је за репрезентацију БИХ, те на 82 утакмице у државном тиму постигао 132. гола. Са „змајевима“ је наступио на два европска, те једном свјетском првенству.
(Мондо.ба)
Остали спортови
5 д0
Тенис
1 седм1
Остали спортови
1 седм1
Остали спортови
1 седм0
Остали спортови
18 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
39
15
34
15
25
15
20
Тренутно на програму