Logo
Large banner

"Бомба" у Господској: Владимир Врањеш се вратио у Борац!

Извор:

Мондо.ба

28.01.2026

14:30

Коментари:

0
Владимир Врањеш рукометаш
Фото: РК Борац

Владимир Врањеш послије 14 година се вратио кући! Прослављени бх. рукометаш вратио се у бањалучки Борац, клуб у којем је почео своју каријеру.

Врањеш у протеклом периоду тренирао је са црвено-плавима, а сада је и званично потписао уговор и тако постао једно од највећих појачања Борца у протеклих неколико година.

Борац и Врањеш потписали су уговор на годину и по дана.

Љубитељи рукомета у Бањалуци имаће прилику да у наставку сезоне у дресу Борца гледају дугогодишњег репрезентативца БИХ који је у богатој каријери играо у Шпанији, Мађарској Бјелорусији, Словенији и Португалу.Врањеш је своје прве рукометне кораке направио у РК Борац, под водством Николе Павлишина, а послије кратке једногодишње епизоде у словенском РК Словењ Градец, вратио се у РК Борац у којем је остао до 2012. године када је на велика врата ступио на међународну сцену.

Из Борца је прешао у чувени Адемар Леон, а потом је у Мађарској наступао за Пик Сегед и Татабању. Потом је двије сезоне играо за Мешков Брест, лисабонску Бенфику, њемачки Вецлар, те мађарски Чурго.

Од 2009. до 2022. Године играо је за репрезентацију БИХ, те на 82 утакмице у државном тиму постигао 132. гола. Са „змајевима“ је наступио на два европска, те једном свјетском првенству.

(Мондо.ба)

Подијели:

Таг:

Владимир Врањеш

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рукометаши Србије

Остали спортови

На којем мјесту је рукометна репрезентација Србије завршила на Европском првенству

5 д

0
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Тенис

Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

1 седм

1
Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали скандал: Шведска забранила Томпсона

Остали спортови

Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали скандал: Шведска забранила Томпсона

1 седм

1
Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

1 седм

0

Више из рубрике

Душан Мандић само једном фотографијом одушевио нацију

Остали спортови

Душан Мандић само једном фотографијом одушевио нацију

18 ч

0
Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

Остали спортови

Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

23 ч

0
Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

Остали спортови

Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

1 д

0
Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Остали спортови

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

15

25

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

15

20

Ево шта је утврдила инспекција у случају преминуле Милене: Имала ЦРП 350, умрла након три дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner