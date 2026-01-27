Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

Извор:
27.01.2026
11:22
Скандал потреса Европско првенство у рукомету. Португалски рукометаш је користио помоћ технологије како би прислушкивао тајм-аут норвешке репрезентације.
У току су мечеви друге фазе, одлучује се ко ће у полуфинале, а тамо се догодио један неспортски потез. Португалски рукометаш је користио помоћ технологије како би прислушкивао тајм-аут норвешке репрезентације.
Меч Норвешке и Португала је завршен без побједника (35:35), а у самој завршници утакмице камере су ухватиле Мигела Невеша како се користи другачијом тактиком. Он је узео телефон или ајпед, пустио пренос утакмице и слушао тајм-аут Норвежана. Чак ни не крије да је то намјерно урадио.
„Три године сам играо у Норвешкој, дјевојка ми је Норвежанка, тако да говорим и разумијем норвешки. Хтио сам да стекнем малу предност и да сазнам шта ће они да ураде како бисмо припремили одбрану“, признао је Невеш у разговору за „ТВ2 Спорт“.
Реми је практично избацио обје репрезентације из борбе за полуфинале, а његов потез изазвао је бијес многих. Огласио се и дански рукометаш Симон Питлик.
„Играо сам против њега у клупском рукомету и тада сам сазнао да разумије језик. Не бих превише да улазим у то, али сматрам да то није у реду. Мислим да није добро за наш спорт да неко прислушкује друге и слуша шта ће други да ураде. Никада се то није радило и не разумијем зашто би сада могло да се користи“, јасан је Питлик.
Технологија јесте дозвољена у рукомету, у смислу таблета и гледања снимака и ситуација у вези самог меча, али не када се користи за неспортске потезе какав је овај.
