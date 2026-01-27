Logo
Large banner

Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

Извор:

Агенције

27.01.2026

11:22

Коментари:

0
Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут
Фото: screenshot

Скандал потреса Европско првенство у рукомету. Португалски рукометаш је користио помоћ технологије како би прислушкивао тајм-аут норвешке репрезентације.

У току су мечеви друге фазе, одлучује се ко ће у полуфинале, а тамо се догодио један неспортски потез. Португалски рукометаш је користио помоћ технологије како би прислушкивао тајм-аут норвешке репрезентације.

Меч Норвешке и Португала је завршен без побједника (35:35), а у самој завршници утакмице камере су ухватиле Мигела Невеша како се користи другачијом тактиком. Он је узео телефон или ајпед, пустио пренос утакмице и слушао тајм-аут Норвежана. Чак ни не крије да је то намјерно урадио.

„Три године сам играо у Норвешкој, дјевојка ми је Норвежанка, тако да говорим и разумијем норвешки. Хтио сам да стекнем малу предност и да сазнам шта ће они да ураде како бисмо припремили одбрану“, признао је Невеш у разговору за „ТВ2 Спорт“.

Реми је практично избацио обје репрезентације из борбе за полуфинале, а његов потез изазвао је бијес многих. Огласио се и дански рукометаш Симон Питлик.

„Играо сам против њега у клупском рукомету и тада сам сазнао да разумије језик. Не бих превише да улазим у то, али сматрам да то није у реду. Мислим да није добро за наш спорт да неко прислушкује друге и слуша шта ће други да ураде. Никада се то није радило и не разумијем зашто би сада могло да се користи“, јасан је Питлик.

Технологија јесте дозвољена у рукомету, у смислу таблета и гледања снимака и ситуација у вези самог меча, али не када се користи за неспортске потезе какав је овај.

Подијели:

Тагови:

Европско првенство у рукомету

skandal

rukomet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рукометаши Србије

Остали спортови

На којем мјесту је рукометна репрезентација Србије завршила на Европском првенству

4 д

0
Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Остали спортови

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

14 ч

0
Шпанија боља од Француске

Остали спортови

Шпанија боља од Француске

14 ч

0
Јамал постигао голчину за памћење!

Фудбал

Јамал постигао голчину за памћење!

1 д

0

Више из рубрике

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Остали спортови

Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

14 ч

0
Шпанија боља од Француске

Остали спортови

Шпанија боља од Француске

14 ч

0
Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

Остали спортови

Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

20 ч

0
Маестрални Милан Глушац након златне медаље: "Велик је Господ"

Остали спортови

Маестрални Милан Глушац након златне медаље: "Велик је Господ"

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

11

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

13

11

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

13

10

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

13

04

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

13

00

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner