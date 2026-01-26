Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

Извор:
Један од јунака ватерполо репрезентације Србије био је дебитант и један од најмлађих у тиму, голман Милан Глушац, који је бриљирао током читавог Европског првенства, гдје су Делфини освојили златну медаљу.
Глушац је "преко ноћи" постао нова спортска звијезда у Србији, а прије почетка првенства је за њега ријетко ко знао.
Ипак, одбранама је из дана у дан одушевљавао нацију, па је постао један од миљеника. На крају, постао је и херој навијача у полуфиналу и финалу, гдје му је цијела Београдска арена скандирала име уз повике "МВП, МВП".
Милан Глушац је каријеру почео у ВК Партизан, наступао је и за Вукове са Новог Београда, да би 2024. године прешао у Нови Београд.
Када је уврштен у састав репрезентације Србије за Европско првенство 2026. године као дебитант, мало ко је очекивао да ће бити прва опција на голу поред искусног Радослава Филиповића, који је био олимпијски шампион у Паризу 2024. године, када је био први голман.
Ипак, Глушац се наметнуо феноменалним партијама на голу, па је послије прве партије, где је био знатно успјешнији од Филиповића, постао незамјењив на голу у најбитнијим мечевима, гдје је само он био на голу.
Феноменалне партије донијеле су Глушцу и националну пензију! Према закону, златна медаља на Европском првенству доноси националну пензију у износу од двије просечне зараде. Пошто је она тренутно 110.000 динара, то значи да је Милан Глушац обезбиједио 220.000 динара националне пензије.
Он ће услов за националну пензију добити када напуни 40 година. До тада има прилику и да "појача" своја потенцијална примања у пензионерским данима, јер се медаље са Свјетског првенства и Олимпијских игара вједнују више. Злато на Свјетском првенству доноси 2,5 пута просјечне плате у Србији, а злато на Олимпијским играма доноси три пута већи износ у односу на просечну зараду, преноси Телеграф.
