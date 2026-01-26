"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

26.01.2026
07:07
Коментари:0
Селектор ватерполо репрезентације Србије Урош Стевановић је након освајања европског злата говорио о тешком периоду кроз који су прошли "делфини" у данима за нама.
Послије историјског успјеха и освајања титуле европског првака, којом је ватерполо репрезентација Србије крунисала турнир и на златни олимпијски низ додала још једно велико одличје, селектор Урош Стевановић изнио је детаље о озбиљним проблемима са којима се тим суочавао током такмичења.
Душан Мандић проглашен за МВП финала
Како је открио, здравствена ситуација у репрезентацији драматично се погоршала уочи једне од кључних утакмица.
"На дан утакмице са Италијом седморица играча крећу са повраћањем, дијарејом и температуром око 3-4 ујутру… На јутарњем тренингу било је осам од 15 играча. Само нас четворица из стручног штаба. У току дана је и Ћуку позлило. Сви су играли са тим симптомима. Јакша повраћао на распливавању", присјетио се селектор.
Проблеми се, међутим, нису зауставили на томе. Стање у екипи додатно се закомпликовало након дуела са Италијанима, а посљедице су се осјећале и у данима који су услиједили.
Србија је првак Европе!
"Послије утакмице сви још горе. Ћук температура 40, добио је и Манда температуру. Ћук и Глушац нису ни тренирали између полуфинала и финала. Зато, велико хвала медицинском тиму, доктору Влади Марјановићу и физиотерапеутима Влади Радовићу и Алекси Николићу. И захвалност Вељку Гудељу и Тесла медики за 24-часовну помоћ у намјери да се изборимо са свим проблемима у посљедња четири дана".
