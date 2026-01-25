"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

Извор:
АТВ
25.01.2026
21:59
Србија и Мађарска одиграле су узбудљиво финале Европског првенства у ватерполу 2026. у Београду, а по завршетку те утакмице чувар мреже "делфина" Милан Глушац уживао је у скандирању цијеле Арене "МВП! МВП!"
Подсјетимо, Србија је побиједила Мађарску у невјероватном финалу, послије чега је голман српског тима стао пред камере.
Србија је првак Европе!
Том приликом је овако сумирао утиске:
"Невјероватан осјећај. Не знам шта да кажем. Емоције су ме преплавиле... Тим је тај који је побиједио. Против свих, против судија... Искрено, хвала од срца свима који су ових дана били уз нас, само они знају кроз шта смо све прошли. Без Ћука, без Манде у једном тренутку... Кроз шта смо све прошли", рекао је емотивни јунак српске побједе у финалу.
