Logo
Large banner

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

Извор:

АТВ

25.01.2026

21:59

Коментари:

0
"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Србија и Мађарска одиграле су узбудљиво финале Европског првенства у ватерполу 2026. у Београду, а по завршетку те утакмице чувар мреже "делфина" Милан Глушац уживао је у скандирању цијеле Арене "МВП! МВП!"

Подсјетимо, Србија је побиједила Мађарску у невјероватном финалу, послије чега је голман српског тима стао пред камере.

Србија ватерполо

Остали спортови

Србија је првак Европе!

Том приликом је овако сумирао утиске:

"Невјероватан осјећај. Не знам шта да кажем. Емоције су ме преплавиле... Тим је тај који је побиједио. Против свих, против судија... Искрено, хвала од срца свима који су ових дана били уз нас, само они знају кроз шта смо све прошли. Без Ћука, без Манде у једном тренутку... Кроз шта смо све прошли", рекао је емотивни јунак српске побједе у финалу.

Подијели:

Тагови:

vaterpolo reprezentacija srbije

vaterpolo

Милан Глушац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Остали спортови

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

2 ч

1
Србија је првак Европе!

Остали спортови

Србија је првак Европе!

4 ч

3
Ватерполо

Остали спортови

Грци доминантно освојили бронзу у Београду!

5 ч

0
Ски скокови

Остали спортови

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

14

Душан Мандић проглашен за МВП финала

22

10

Киша и јак вјетар направили пуно проблема: Улице под водом, оборена стабла; Екипе на терену

21

59

Централне вијести АТВ-а, 25.01.2026.

21

59

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

21

53

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner