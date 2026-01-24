Logo
Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

Танјуг

24.01.2026

20:10

Ски скокови
Фото: Pixabay/Matej Bizjak

Словенац Домен Превц постао је свјетски шампион у скијашким летовима, пошто је данас на такмичењу у Оберсдорфу побиједио са 905,4 бодова.

Превц је до титуле стигао скоковима од 204 метра, 224,5 метара, 232 метра и 222,5 метара.

Норвежанин Мариус Линдвик је освојио сребрену медаљу са 845,9 бодова, а бронза је припала Јапанцу Рену Никаиду са 842,4 бода.

"Дуго сам радио на овоме. Скијашки летови су један од мојих омиљених", рекао је Превц.

Он је први пут освојио појединачну титулу свјетског првака у скијашким летовима, а има и двије екипне са репрезентацијом Словеније из 2022. и 2024. године.

Превц је недавно освојио новогодишњу турнеју "Четири скакаонице" у ски скоковима, а такође је водећи у Свјетском купу.

Домен Превц

ски скокови

