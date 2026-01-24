Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

Извор:
Танјуг
24.01.2026
20:10
Коментари:0
Словенац Домен Превц постао је свјетски шампион у скијашким летовима, пошто је данас на такмичењу у Оберсдорфу побиједио са 905,4 бодова.
Превц је до титуле стигао скоковима од 204 метра, 224,5 метара, 232 метра и 222,5 метара.
Норвежанин Мариус Линдвик је освојио сребрену медаљу са 845,9 бодова, а бронза је припала Јапанцу Рену Никаиду са 842,4 бода.
"Дуго сам радио на овоме. Скијашки летови су један од мојих омиљених", рекао је Превц.
Он је први пут освојио појединачну титулу свјетског првака у скијашким летовима, а има и двије екипне са репрезентацијом Словеније из 2022. и 2024. године.
Превц је недавно освојио новогодишњу турнеју "Четири скакаонице" у ски скоковима, а такође је водећи у Свјетском купу.
Градови и општине
44 мин0
Регион
47 мин1
Сцена
49 мин0
Градови и општине
51 мин0
Најновије
Најчитаније
20
10
20
10
20
03
19
43
19
40
Тренутно на програму