Гацко на ногама! Нестале двије странкиње, полиција кренула у потрагу

Бојан Носовић

24.01.2026

20:53

Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима
Двије странкиње изгубиле се на подручју општине Гацко а полиција је кренула у потрагу АТВ је потврђено у ПУ Требиње.

АТВ незванично сазнаје да су се жене слетјеле са пута Гацко Невесиње у близини села Наданићи.

"Полицијски службеници су на терену. Потрага је у току", кратко за АТВ кажу у ПУ Требиње.

Са полицијом су на терену и гатачки ватрогасци .

Свијет

Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

