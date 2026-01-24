Гацко на ногама! Нестале двије странкиње, полиција кренула у потрагу

Аутор:Бојан Носовић
Двије странкиње изгубиле се на подручју општине Гацко а полиција је кренула у потрагу АТВ је потврђено у ПУ Требиње.
АТВ незванично сазнаје да су се жене слетјеле са пута Гацко Невесиње у близини села Наданићи.
"Полицијски службеници су на терену. Потрага је у току", кратко за АТВ кажу у ПУ Требиње.
Са полицијом су на терену и гатачки ватрогасци .
