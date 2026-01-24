Logo
Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

Извор:

Радио Сарајево

24.01.2026

20:10

Саобраћајна несрећа Живинице, осморо повријеђених повријеђено
Фото: Radio Sarajevo

Тешка саобраћајна несрећа десила се вечерас, 24. јануара, на подручју Тузланског кантона, на путу на путу Дубраве - Живинице.

Како је потврђено за Радио Сарајево од дежурне оперативне Управе полиције МУП-а ТК, у несрећи је повријеђено осам особа.

Несрећа Живинице
Несрећа Живинице

"Несрећа се десила око 18:45 сати. Учестовала су два возила, повријеђено је осам особа, степен повреда још увијек није познат", потврђено је за портал Радиосарајево.ба из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

На мјесту несреће се налазе полицијски службеници као и возило хитне помоћи.

потрес

Друштво

Грађани поново пријављују подрхтавање, ЕМСЦ нема податак: "Нешто се гадно спрема..."

У току су увиђајне радње, након којих ће бити познато више информација о околностима несреће.

На овој дионици пута саобраћај се одвија отежано.

Саобраћајна несрећа

Živinice

