Ко ће побиједити, а ко бојкотовати поновљене изборе?

Проглашење побједе на поновљеним изборима, једина је жеља чланова Српске демократске странке. Пред понављање избора, у страху од поновног пораза, бојкотује се ЦИК, ГИК, СНСД, и сви они који имају другачије мишљење.
И док СДС не побиједи, или барем неко не прогласи њихову побједу, порука остаје иста – сви су криви и ништа не ваља. Потпредсједник СДС-а, Желимир Нешковић, тврди да се на тренутни начин не омогућава поштен изборни процес, као и да је СДС за ове изборе у тежој ситуацији него прошле године.
"Морам да кажем да ми тражимо да се поштује Изборни закон БиХ. Одлуке ЦИК-а које се односе на одредбе из њиховог правилника који свако мало, сваких десетак дана, чланови ЦИК-а износе у јавност су у директном сукобу са Изборним законом БиХ и ми желимо да укажемо на то", каже Желимир Нешковић, потпредсједник СДС-а.
Народна умотворина каже: „Ко губи – има право да се љути“. Зато разлог побједе СНСД-а нису слободна воља и избор грађана, како кажу из СДС-а, него манипулација, крађа, малверзације и ЦИК-ово непоштовање закона.
"ЦИК својим ставовима, својим прописима и одлукама, управо оставља могућност за малверзације у изборном процесу. Ми смо на то указивали и када су били не само у питању ови поновљени избори, него и када су били ванредни избори за предсједника", каже Недељко Гламочак, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
СДС ће изгубити на поновљеним изборима, а када се то деси правиће политичке притиске и тензије, и када се поновљени избори заврше, резултати неће бити у оним роковима које су најавили, јер ће ЦИК правити агонију и вршити притисак на све институције Републике Српске, став је члана Главног одбора СНСД-а, Саве Минића. Истиче да Централна изборна комисија БиХ жели непрестано да командује, као и да се даје до знања да су Уставни суд и Суд БиХ ти који уређују систем.
"Пазите, ми исто тако имамо информацију да ако буде иједан глас мање него што су они очекивали због мање заинтересованости људи или због било чега другог, они неће признати изборе и правиће политичке притиске и онда ће сва тензија која постоји према око саме институције предсједника Републике Српске. Изгубили сте изборе и ево добили сте од ЦИК-а поново изборе и поново ћемо вас побиједити", каже Саво Минић, члан Главног одбора СНСД-а.
Централна изборна комисија БиХ одлучила је да се одрже поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица. Занимљиво је да су то искључиво мјеста на којима је побиједио Синиша Каран. Ко ће побиједити на тим изборима, а ко бојкотовати, сазнаћемо 8. фебруара.
