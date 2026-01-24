Logo
Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

24.01.2026

16:29

Министарство пољопривреде о проблемима мљекара
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде о проблемима мљекара у Републици Српској.

Разумијемо сваки ваш изазов. Знамо да поремећаји на европском тржишту и стварање залиха уносе немир у ваше домове. Ваш труд храни Републику Српску и то никада не заборављамо.

Министарство не може диктирати глобалне цијене, али може гарантовати редовност ваших подстицаја.

Остајемо ваш сигуран партнер и у овим турбулентним временима.

Шта је стварни проблем?

Није мањак подршке.

Јесте засићење европског тржишта.

(Вишак залиха у Европи отежава пласман, не производњу)

Откупни уговори су приватни. Министарство нема законско право да мијења пословну политику приватних мљекара, али има обавезу да субвенционише произвођача - што и радимо!

Да ли се село гаси?

800 милиона КМ директне подршке мљекарима у протеклих 10 година.

Мљекарство је стратешки приоритет Републике Српске.

Аграрни буџет за ову годину

Укупан буџет: 180 милиона КМ

Скоро 40% буџета иде директно мљекарима

