Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

24.01.2026
16:29
Коментари:1
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде о проблемима мљекара у Републици Српској.
Разумијемо сваки ваш изазов. Знамо да поремећаји на европском тржишту и стварање залиха уносе немир у ваше домове. Ваш труд храни Републику Српску и то никада не заборављамо.
Министарство не може диктирати глобалне цијене, али може гарантовати редовност ваших подстицаја.
Остајемо ваш сигуран партнер и у овим турбулентним временима.
Није мањак подршке.
Јесте засићење европског тржишта.
(Вишак залиха у Европи отежава пласман, не производњу)
Откупни уговори су приватни. Министарство нема законско право да мијења пословну политику приватних мљекара, али има обавезу да субвенционише произвођача - што и радимо!
800 милиона КМ директне подршке мљекарима у протеклих 10 година.
Мљекарство је стратешки приоритет Републике Српске.
Укупан буџет: 180 милиона КМ
Скоро 40% буџета иде директно мљекарима
