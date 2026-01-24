Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

24.01.2026
14:22
Коментари:0
Нема општине у Републици Српској у којој Србија није нешто урадила и за Српску је веома важно када зна да уз себе има јаку Србију, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић,
Минић је ово рекао након што су он и премијер Србије Ђуро Мацут потписали на Тари закључак којим се усваја протокол о формирању мјешовите радне групе за пројекат "Вишеград - Вардиште - Мокра Гора" између влада Србије и Републике Српске.
"Република Српска се осјећа јача када зна да уз себе има већег и јачег брата. Потписивањем споразума и изградњом ускотрачне пруге омогући ћемо да Вишеград постане туристичка атракција, што ће свакако бити замајац за овај крај. Ми смо један народ, и реализацијом овог пројекта желимо да спустимо на инфраструктурни ниво да се из Српске у Србију и обрнуто може на сваки могући начин, па и ускотрачном пругом преко Вишеграда до Мокре Горе", истакао је Минић.
Минић истиче да се разговарало и о другим пројектима.
"Разговарали смо и о изградњи и завршетку ауто-пута Београд - Бањалука. Он ће нам значити много на сваком могућем нивоу, прије свега економском. Када је у питању Аеродром у Требињу, знате са каквим проблемима се сусрећемо за добијањем дозвола. Ми желимо искрену сарадњу са Србијом, али не на штету било кога", додао је Минић.
Премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да потписивање споразума влада Србије и Републике Српске за реновирање и реконструкцију пруге на потезу Вишеград - Мокра Гора представља отварање новог поља сарадње и наставак заједничких напора да се уједине културне и привредне и друге везе српског народа са обје стране Дрине.
"Потписивањем овог споразума отварамо ново поље у сарадњи, али и заправо настављамо наше напоре да ујединимо наше и културне, и привредне, и економске, и инфраструктурне, и друге везе које имамо са нашим народом са лијеве обале Дрине и да на овај начин поставимо темеље једној континуираној дугачкој сарадњи", казао је Мацут.
Премијер Србије је додао да је управо потписивање оваквог једног договора почетак приче која ће утврдити добар темељ ка инфраструктури у овом дијелу Србије и Републике Српске, али и да ће заправо поставити темељ формирању Вишеграда и Андрићграда као културном стецишту и Срба и народа који живе са обе стране Дрине, али и шире.
"Мислим да ће то постати један и културни, али и просветни, надам се, и туристичко-економски центар који апсолутно има свој потенцијал. На овај начин ћемо заправо показати да водимо рачуна и о нашој историји, да обиљежавамо име и наших земаља и градова који нас спајају. Формирање Андрићевих дана биће једна добра посљедица овог споразума, али и почетак организовања велике активности да се уведе у традицију и да постане традиционално сусретање народа око Дрине", навео је премијер Србије.
Потписивању протокола присуствовали су министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић.
На Тари је одржан и састанак међувладиних група у вези са пројектом ревитализације пруге.
Република Српска
4 ч0
Друштво
20 ч0
Република Српска
23 ч1
Република Српска
1 д4
Република Српска
3 ч11
Република Српска
3 ч10
Република Српска
4 ч15
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму