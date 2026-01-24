Logo
Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

24.01.2026

13:33

Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

Одлучност да се изабере исправан пут када други намећу погрешан, одлика је великих људи, а Виктор Орбан је велики човјек, велики лидер и државник који ће донијети много добра, написао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а у објави на друштвеној мрежи Икс.

"Његова посвећеност миру и проналажењу рјешења која ће зауставити сукобе широм свијета у тренуцима када европски лидери желе наставак ратова, учинила је да буде предмет њихових напада. Али, људи који имају храбрости и карактера, другим су људима увијек неугодни, зато и насрћу на Виктора", истакао је Додик.

Он је истакао да је поносан на њихово пријатељство, као и на то што се није поколебао када се очекивало да подлегне ратнохушкачком тренду.

"Привилегија је имати пријатеља какав је Виктор Орбан. Српски и мађарски народ граде трајно и искрено пријатељство и партнерство. Пријатељство оних који знају ко су и не пристају да им други одређују пут. Република Српска је уз Мађарску", нагласио је Додик.

Милорад Додик

Виктор Орбан

