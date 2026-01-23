"Лажни сиреви" на полицама супермаркета у Републици Српској

Аутор:Зорица Петковић
23.01.2026
19:36
Коментари:1
Вода, палмино уље, скроб, млијечни протеин, ред конзерванса, па ред боје зачињен аромом сира појачан емулгаторима и добија се производ који неодољиво подсјећа на сир. Није проблем ако знамо шта једемо и бирамо такве намирнице свјесно. Лоше је када се под етикетом сир и млијечни производ нађе увозни, лош и јефтин производ.
Оно што није произведено 100% од млијека ,не може бити сир и носити такву етикету , изричити су мљекари Српске. Због тога сз затражили помоћ инспекције и Министарства пољопривреде.
„ Није само сир, вјероватно треба да се појача инспекцијски надзор. Министрица је обећала да је ово само почетак и да ће се ићи озбиљно у том правцу . хвала јој за то.“ + „ Погрешно декларисање производа је један од великих проблема, ми нисмо увезли сир, већ нешто што се зове сир а то није“, каже Милорад Арсенић, предсједник удружења мљекара Републике Српске.
Испоставило се да су наводи мљекара тачни, да се лажни сир који мами ниском цијеном и страном етикетом, одлично камуфлирао и да како трговци, кажу, добро иде. Склонићемо такве производе са полица супермаркета . Укључићемо и друга министарства и институције у борбу против лоших погрешно декларисаних производа, обећава ресорна министарка.
„Инспекторат ће и даље наставити да ради , а ми ћемо да правимо притисак да се и даље бави тим да се сви такви производи искључе са наших полица јер доводе наше грађане у заблуду. Ја морам поново да позовем наше грађане да им пробудим свијест да купују домаће“, каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Распитали смо се о каквим се тачно врстама назовимо „сира“ ради, ко су произвођачи и шта је тачно продавано као сир.Из Републичке управе за инспекцијске послове обавијестили су нас да се ради од данском бијелом масном намазу, арла данском бијелом сиру, биљним замјенама за сир , витрос форма пица , виторс форма тост.Трговцима је наложено да се одмах промијени назив под којим се производ продаје.
"Подсјећамо да је Законом о храни прописано да субјекту у пословању са храном приликом пословања које је под његовим надзором није дозвољено да мијења информације које прате храну ако би такве промјене могле крајњег потрошача довести у заблуду или на други начин смањити ниво заштите потрошача или његове могућности избора хране на основу информација. За кршење наведене одредбе прописана је казна у износу од 2.000 КМ за правно и 300 КМ за одговорно лице, поручено је из Инспектората Републике Српске.
Док једни гледају искључиво профит, други вриједно производе млијеко, сир и друге млијечне производе и пласирају их на домаће тржиште. Станојка и Госпава свакодневно раде већ деценијама на бањалучкој Тржници и продају искључиво производе провјерених домаћих произвођача по повољним цијенама.
"Наши произвођачи они лично то производе раде са тим. Све је добро, муштерије су се у то увјериле задовољна сам и са робом и са муштеријама“, каже Станојка Гудураш, Продавац, Тржница Бањалука.
„Има један 14, 12, 10, влашићки 14. Има интересовања, има муштерија?Има сталних муштерија, ми смо дуго ту, људи су стекли повјерење , анализа робе се ради и тако све то“, каже Госпава Јокановић, продавац, Тржница Бањалука
Разлика у квалитету и укусу лажног и правог сира је огромна. Ко једном проба прави домаћи сир или било који други млијечни производ, нико га неће убиједити да пазари нешто што од сира нема ни С, како кажу наше саговорнице. Домаће је ипак најбоље и најсигурније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
